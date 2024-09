Nejhorší situaci zažívají jižní Čechy, rybník Rožmberk se naplní a přeteče

Rožmberk by se měl naplnit mezi šestou a sedmou hodinou ranní. Jde o plánovaný stav, podobně, jako v neděli přetekla nádrž Husinec taktéž v jižních Čechách.

Pod Rožmberkem by se po přelivu měla zvýšit hladina Lužnice. Ve Veselí nad Lužnicí by se pak řeka mohla dostat z koryta, ve městě proto vyrostly protipovodňové bariéry. Její hladina stoupá již nyní, do rána ale rozliv nehrozí. Pokud by přeci jen bylo potřeba kvůli stavu řeky obyvatele evakuovat, dotklo by se to asi tisícovky místních.

V celém Česku bylo dvě hodiny po půlnoci 56 míst, kde voda dosahovala třetího stupně povodňové aktivity. Situace označovaná jako extrémní povodeň ale už na žádném místě nebyla.

Hladiny většiny horních a středních úseků zasažených toků jsou po kulminaci a nadále klesají, uvedl ČHMÚ v pondělí večer v hydrologické předpovědi pro dnešní den. Řeka Morava bude podle ní pozvolna kulminovat nad hranicí třetího povodňového stupně. V povodí horní a střední Sázavy budou toky také na poklesech.

Na tocích odvodňujících Šumavu a Novohradské hory očekávají hydrologové kvůli dešti i nadále vzestupy či kolísání hladin. Řeky by měly kulminovat v noci na úterý.

Stav ohrožení na čtyřech místech severní Moravy a Slezska

Třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, platí v Moravskoslezském kraji stále na čtyřech místech, tři jsou na řece Opavě a čtvrté na Odře v Bohumíně na Karvinsku. Na Odře v Ostravě je druhý stupeň a už jen na několika místech v kraji první stupeň povodňové aktivity.

Třetí povodňový stupeň je stále v Opavě a v její místní části Držkovice a v Děhylově před soutokem řeky Opavy s Odrou. Poslední místo se třetím stupněm je v Bohumíně před polskými hranicemi.

Meteorologové uvedli, že hladiny vodních toků v regionu mají klesající tendenci nebo jsou mírně rozkolísané a během dne budou dál klesat. Podle předpovědi se dnes v kraji očekávají jen ojedinělé přeháňky.

Hladina řeky Moravy v Kroměříži začala v noci opět klesat. Zůstává na ní třetí povodňový stupeň. Ve Zlínském kraji platí i na Moravě ve Spytihněvi.

Pardubice otevřely pro lidi a MHD most kpt. Bartoše přes Labe uzavřený kvůli povodňovým náplavám. Lidé opět mohou i přes most a lávku přes Chrudimku.

Na jižní Moravě se očekává na většině toků pokles hladin, více vody poteče ale Brnem. Hladina Brněnské přehrady se blíží hraně přelivu.