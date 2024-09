Povodňový stav je na 207 místech, v Krkonoších napršelo za den až 109 milimetrů

V oblasti Jeseníků spadlo za poslední den 70 milimetrů a na Šumavě až 35 milimetrů. Přes noc byla intenzita srážek podle ČHMÚ nižší, na většině území napršelo pět až osm milimetrů. Nejvíce opět pršelo v Krkonoších, kde během noci spadlo až 30 milimetrů.

„Na Jesenicku, Krnovsku, Opavsku a Ostravsku hladiny většiny toků během včerejšího (nedělního) večera nebo v noci kulminovaly a aktuálně klesají,“ uvedl ústav v pondělí ráno.

V Jizerských horách napršelo do 15 milimetrů a na ostatním území do deseti, uvedli meteorologové. V pondělí se podle nich srážky přesunou zejména na Šumavu a do Novohradských hor. Lokálně by tam mohlo spadnout 50 až 70 milimetrů a včetně úterý až kolem 80 milimetrů.

V pondělí se podle meteorologů srážky přesunou zejména na Šumavu a do Novohradských hor. Lokálně by tam mohlo za spadnout 50 až 70 milimetrů a včetně úterý až kolem 80 milimetrů. Vzhledem k tomu opět stoupnou na třetí povodňový stupeň podle ČHMÚ toky, které tyto oblasti odvodňují.

V následujících hodinách meteorologové rovněž očekávají kvůli dotoku vzestup hladiny Moravy pod Moravičany a hladiny středního a dolního toku Labe pod Němčicemi. Ve všech případech toky překročí třetí povodňový stupeň, kulminovat by dolní toky měly během středy, uvedli meteorologové kolem 08:30.

„Zítřkem (úterým) by zároveň měla tato výrazná srážková epizoda končit,“ doplnili meteorologové.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Po víkendu spojeném s vydatnými srážkami se potýká se záplavami většina krajů, nejhorší situace je ve východní polovině Česka. V zasažených oblastech je komplikovaná dopravní situace, v řadě měst a obcí jsou lidé bez dodávek energie i mobilního signálu. Katastrofální situace byla mimo jiné na Jesenicku, díky poklesu hladin toků tam ale hasiči v neděli večer ukončili záchranné práce. V tomto horském okrese zachránili 230 lidí a evakuovali 2000 obyvatel.