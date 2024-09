Povodňových stavů ubývá. Nejvyšší stupeň platí zejména na jihu Čech a Moravy

V Jihočeském kraji platil ve středu dvě hodiny po půlnoci nejvyšší povodňový stupeň na 13 místech, zejména na Blanici a řece Lužnici, která protéká rybníkem Rožmberk na Jindřichohradecku. Jeho kapacita se v úterý naplnila a voda začala odtékat i bezpečnostním přelivem. Hladina Lužnice zatím stagnuje.

Zatím z rybníku do Lužnice teče přibližně 20 až 30 krychlových metrů vody za vteřinu. Během dne by se měl objem navýšit až na 80 krychlových metrů za vteřinu. Pokud se pak hladina řeky zvýší výrazně, hrozí, že se voda rozlije v některých obcích a městech na Lužnici.

Ve Veselí nad Lužnicí proto ve středu budou rozhodovat o případné evakuaci části obyvatel z míst poblíž soutoku Lužnice a Nežárky. Nastala by ve chvíli, kdy by hrozilo, že se řeka dostane přes protipovodňové zábrany, které mají zabránit padesátileté vodě. Podle úterních odhadů by se tak stát nemělo, protože hladina by měla zůstat na nižší úrovni.

Na Moravě a ve Slezsku je nejvíc třetích stupňů na Dyji a na řece Moravě. Třetí stupeň je také na řece Opavě v Děhylově. Svratka v Židlochovicích po několika dnech klesla na druhý stupeň.

Hladina řeky Moravy v Kroměříži i ve Spytihněvi na Zlínsku zůstávala ve středu ráno na druhém stupni povodňové aktivity, který znamená pohotovost. Podle prognóz zveřejněných ČHMÚ by měla na obou místech pozvolna klesat.

V Pardubickém kraji již zůstává nejvyšší třetí povodňový stupeň,tedy ohrožení, pouze na Loučné v Dašicích. Řeka kulminovala v noci z pondělí na úterý, od té doby hladina zvolna klesá, vyplývá z údajů Povodí Labe. Snižují se i průtoky na dalších tocích, druhý stupeň pohotovost platil v 6:00 na Novohradce v Úhřeticících a na Chrudimce v Padrtech a Nemošicích.

Ve Středočeském kraji platí ve středu ráno třetí povodňový stupeň, tedy ohrožení, pouze na Labi v Mělníku, voda už tam ale nestoupá. Labe v Kostelci nad Labem na Mělnicku je na druhém stupni a pozvolna klesá. Na dalších tocích je na osmi místech nejnižší povodňový stupeň, hladiny dál klesají.

„Průtoky na všech tocích jsou již na poklesu.Výjimkou je dolní Labe, kde po půlnoci začala plošná kulminace v profilu Mělník,“ uvedlo v ranní informační zprávě Povodí Labe. Hladina Labe v Mělníku před 07:00 dosahovala výšky 608 centimetrů.

První povodňový stupeň má Sázava v Nespekách na Benešovsku, v Kácově a ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku. V úterý platil na všech třech místech druhý stupeň. Bdělost ještě platí na Doubravě ve Žlebech, na Blanici v Louňovicích pod Blaníkem, na Vltavě ve Vraňanech a Botiči v Průhonicích u Prahy

Rozsáhlé záplavy sužují Česko od soboty. Po vydatných deštích zasáhly zejména Moravu a Slezsko a také severovýchod a jih Čech. Na desítkách míst voda vystoupala na úroveň označovanou meteorology jako extrémní povodeň, vylila se i do větších měst.

Povodně si zatím vyžádaly tři lidské životy, dalších sedm lidí se pohřešuje. Policie při záplavách zaznamenala tři případy rabování a 17 přestupků proti krizovému zákonu, uvedl po úterním jednání krizového štábu ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).