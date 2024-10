Ministři zhodnotí stav po povodních. Do regionů poputuje mimořádná podpora

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Tiskové konference k aktuální situaci v regionech, které v září zasáhla povodeň, se zúčastní ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a hlavní hygienička Barbora Macková s ředitelem České inspekce životního prostředí Petrem Bejčkem.

Po silných deštích ve dnech 13. až 15. září letošního roku zasáhly většinu Česka ničivé povodně. Nejhorší situace byla ve Slezsku, na severu Moravy a na jihu Čech. Nejméně šest lidí zemřelo, další se pohřešují. Policie řeší také tři případy rabování, ke kterému po povodních došlo. Stovky rodin pak zůstávají bez domova.

Poslanci v úterý schválili mimořádnou podporu lidí postižených povodněmi. Návrh prodlužuje výplatu ošetřovného pro rodiče dětí do 10 let na dobu uzavření škol, v případě potřeby do konce března příštího roku. Nárok na něj budou mít i OSVČ, které si platí nemocenské pojištění. Zaplaveným domácnostem v hmotné nouzi úřad práce bude moci hradit náhradní bydlení až do konce příštího roku.