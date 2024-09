Policisté spatřili v Labi člověka. Neúspěšně po něm pátral vrtulník, dron i čluny

Člověka v Labi poblíž Mariánského mostu spatřili policisté v úterý ve 23 hodin. Hlídka, která po mostě projížděla, uslyšela z řeky volání o pomoc. Policisté rychle vyběhli z vozidla a uviděli člověka mávajícího rukama nad hladinou.

„Jeden z policistů ihned vhodil do vody chemické světlo pro sledování pohybu a rychlosti proudu vody. Toto světlo bylo naposledy po zhruba 45 minutách spatřeno v oblasti Těchlovic na Děčínsku,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Operační důstojník k pomoci v pátrací akci přizval hasiče a policejní vrtulník. Ten v noci nasvěcoval vytipovaná místa a břehy. Rozsáhlá pátrací akce, která zahrnuje veškeré dostupné prostředky včetně policejního vrtulníku a pozemních hlídek, pokračovala až k hranicím s Německem bez úspěchu ve středu.

Na mostech přes Labe se v době záplav pohybuje větší množství lidí než obvykle. Benešův most v Ústí nad Labem využívají místní obyvatelé pro cestu do práce či do školy, protože MHD jezdí objízdnou trasou a tvoří se dlouhé kolony. Mnoho lidí chodí rozvodněnou řeku sledovat a fotografovat si ji.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk V noci jsme v úseku Ústí n. L. - H. Žleb hledali osobu v Labi. Nasadili jsme 5 člunů, dron a vrtulník. Zasahovalo 6 JPO a PČR. Osoba nebyla nalezena, zásah byl ukončen 18. 9. 2024 v 5:22 hodin. Dnes bude pátrací akce pokračovat. #HasiciUsteckehokraje, #Jsmevtomspolu https://t.co/XOgkOqEeC1 oblíbit odpovědět

Povodně v Česku mají dosud pět potvrzených obětí, informoval ve středu večer ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Pohřešuje se podle něj osm lidí. Policisté například pátrají po tříčlenné posádce auta z Lipové-lázní na Jesenicku, které v sobotu strhl proud rozbouřeného Staříče.