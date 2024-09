Zvířata jsme odvezli, jinak by asi nepřežila. Teď už se jen modlíme, zní z Jeseníků

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

Třetího povodňového stupně dosáhla v regionu Bělá v Mikulovicích, Vidnavka ve Vidnavě, Černý potok ve Velké Kraši, Stříbrný potok v Žulové, Třebůvka v Lošticích a Romže v Polkovicích.

„V souvislosti s počasím od čtvrtka evidujeme již 400 zásahů. Nyní je v terénu zhruba 40 jednotek, což představuje kolem 150 hasičů. Nejvíce zásahů máme na Jesenicku, asi 20, a to v obcích podél toku Bělé a Vidnávky – v Mikulovicích, Písečné, Bělé pod Pradědem, Jeseníku, Žulové a jejich místních částech,“ uvedla v půl sedmé ráno mluvčí krajského hasičského sboru Lucie Balážová.

Hasiči podle ní především vytahují naplaveniny z koryt řek a čistí propustky, aby voda mohla v korytech odtékat. Na některých místech pak také čerpají laguny tam, kde by mohly ohrozit domy.

„V Mikulovicích a České Vsi se již vylila Bělá z koryta, spolupracujeme s policií na uzavření částí silnic. Kolem jedné části jsme vystavěli hráz z pytlů s pískem. Na místo byly vyslány odřady z územních odborů se čluny pro záchranu a evakuaci osob, jde o 60 profesionálních a dobrovolných hasičů,“ nastínila Balážová s tím, že na sever regionu byla povolána i těžká technika ze záchranného útvaru a od Správy železnic.

„Prosíme obyvatele území, aby byli obezřetní a nechodili monitorovat stav toku, může jim hrozit nebezpečí. Zároveň žádáme všechny, aby spolupracovali se složkami IZS a uposlechli jejich rozkazy, především v případě evakuace. Život je důležitější než majetek,“ podotkla mluvčí.

Například Helena Dunová se v sobotu nad ránem přišla podívat, jak ulici v Mikulovicích na Jesenicku zaplavuje voda. „Udělali jsme všechno, co šlo, ale teď už je to mimo nás. Přestěhovali jsme k synům a známým všechna zvířata. Slepice, králíky, perličky, kačeny i ovce. Teď se jen modlíme, aby nám voda nevtrhla do baráku,“ shrnula.

Také jeden z obyvatel České Vsi na poslední chvíli odvážel slepice z domu, který ohrožuje voda. „Mám jich čtyřicet a vezu je ke známým. Jinak by asi nepřežily,“ vysvětlil.

Došlo už i na první evakuaci

V noci byli evakuováni dva obyvatelé Jeseníku, kterým voda ohrožovala domov, nyní jsou ubytováni na internátu tamní střední průmyslové školy. Manželé Zdeněk a Margarita Nitkovi bydlí v ulici Otakara Březiny.

„Včera večer u nás zazvonili hasiči a řekli, že by nám doporučovali evakuaci, že tady hrozí vylití Staříče z koryta. Přemýšleli jsme jenom chvilku, sbalili jsme nejnutnější věci a jsme tady,“ vylíčil Zdeněk Nitka.

Teď má pár starosti o přízemí svého domku. „Sice bydlíme v patře, ale dole mám dílnu a nářadí, protože jsem řemeslník. Tak jsem aspoň zapěnoval dveře do dílny, aby tam voda měla těžší cestu,“ popsal Nitka.

Jeho žena vzpomněla, že se stěhovali do Jeseníku po povodní v roce 1997. „Sehnali jsme ten domek a opravili. Byl poničený vodou. Opravili jsme ho a od té doby jsme tady,“ přiblížila Margarita Nitková.

Teď manželé doufají, že voda jejich obydlí nijak vážně nepoškodí a budou se moci co nejrychleji vrátit domů. „Zítra nám dají vědět, jestli se můžeme vrátit. Doufám, že už noc na pondělí budeme trávit opět doma,“ věří Nitková.

Prostějovská povodňová komise ráno rozhodla o vybudování bariér z pytlů s pískem v místní části Vrahovice, kterou protéká říčka Romže. Ta dosáhla v sousedních Držovicích třetího povodňového stupně.

„Žádáme proto občany z ulic Mikoláše Alše, Petra Jilemnického, Husitská, Jano Köhlera a Jaroslava Křičky a oblastí v blízkosti toku Romže a Valové, aby odstavili z blízkosti toků svá vozidla,“ uvedlo město na svém facebookovém profilu.

V Litovli finišují ochranná opatření

V Litovli na Olomoucku, kterou protéká šest ramen řeky Moravy a je přezdívaná Hanácké Benátky, očekávají vyhlášení třetího povodňového stupně v odpoledních až večerních hodinách. Mezi obyvateli panuje napětí, zoufale ještě na poslední chvíli shánějí pytle s pískem.

„Nemá někdo? Všude je vyprodáno,“ napsala ráno na facebooku skupiny Litovel jedna z místních obyvatelek.

Starosta Viktor Kohout informoval, že dnes od 9 do 12 hodin si lidé mohou přijít na ulici Příčnou, kde je složeno 60 tun písku.

„Ti, kdo mají vlastní pytle, ať si je přinesou a mohou si písek nabrat. Ti, co pytle nemají, ať přijdou také, nějakou zásobu máme a čtyři až pět pytlů na každého by mohlo město poskytnout,“ uvedl starosta.

Zdůraznil nicméně, že pytle jsou určeny hlavně na zabezpečení příbytků a ne zahrádek a rekreačních objektů.

Klíčová pro město není jen řeka Morava v Moravičanech, jejíž vzestup by v nastávajících hodinách měl dosáhnout stavu extrémního ohrožení, ale také Třebůvka v Lošticích, která už překročila druhý povodňový stupeň.

„Litovel v tomto nemá moc lehkou pozici, jsme na rovině a vyhnout se škodám je prakticky nemožné,“ povzdechl si starosta. Lidem popřál pevné nervy.