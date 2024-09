Koryta jsou plná, prší dál. Evakuovaly se desítky lidí na Bruntálsku i u Ostravy

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

V okrajových částech Ostravy, například v Polance nad Odrou nebo v blízké obci Vřesina, je situace poměrně složitá. „Každý to tady sleduje s obavami. Nejhorší je, že i když už voda teče po ulici, tak se říká, že to nejhorší má ještě přijít. Že jsme na třetině, možná na polovině srážek,“ obává se ráno Tomáš Prokop z rodinného domku nedaleko potoku Polančice.

Vodohospodáři z Povodí Odry předpokládají, že do neděle bude srážkový úhrn v Jeseníkách ještě 170 až 200 milimetrů na metr krychlový, na jiných místech v regionu asi 150 milimetrů. „To vyvolá další prudké vzestupy povodňových hladin a vznik velkých vod,“ konstatovala mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Na několika tocích v Moravskoslezském kraji stouply v noci na sobotu hladiny na třetí povodňový stupeň, což je stav ohrožení. Hasiči čerpají vodu ze sklepů a nejvíce zásahů zatím mají na Ostravsku.

Třetí povodňový stupeň, tedy stav ohrožení, platí v povodí Odry na deseti místech. „ A to na Jesenicku v Bernarticích, Žulové, Velké Kraši, Vidnavě, Mikulovicích a Vrbně pod Pradědem. Dále v Poodří v Bravanticích, Polance nad Odrou, Staré Bělé na Starobělském potoce a v Petrůvce,“ uvedla mluvčí s tím, že na dalších jedenácti místech je druhý stupeň a na devíti první stupeň.

Špatná situace vládne i v ostravské hromadné dopravě. Dopravní podnik proto vyzývá občany, aby cestovali jen v nezbytných případech. Zalité jsou totiž i některé silnice.

Nečekaně velký příděl vody v Ostravě

Na severovýchodě republiky za poslední týden pršelo nejvíc v Rychlebských horách a Jeseníkách, kde to bylo od 150 do 260 milimetrů. „Nečekaně vysoký úhrn srážek je také v ostravsko-karvinské pánvi, a to od 130 do 160 milimetrů za týden,“ řekla Vlčková.

V Beskydech za týden napršelo od 30 do 100 milimetrů. Většina srážek ale na všech místech spadla v posledních dvou dnech. „V povodí řeky Opavy se očekává průtok dvacetileté až padesátileté vody, na Odře se počítá zatím s desetiletou až dvacetiletou vodou a v Bohumíně se čeká pětiletá až desetiletá voda,“ řekla mluvčí.

Přehrady už nic nevypouštějí

Přehrady už zastavily vypouštění, kterým se tvořil prostor pro záplavovou vodu. „Už naopak zadržují vody, máme tam dostatečný prostor. Máme k dispozici 82 milionů metrů krychlových,“ doplnila v sobotu ráno Vlčková.

Hasiči začali intenzivněji vyjíždět od půlnoci, do rána mají přes 200 zásahů. Nejvíce na Ostravsku a počet výjezdů nadále roste.

„Samozřejmě jich k ránu začíná přibývat. Lidé se probouzejí a zjišťují, co se děje. Je to zatím klasické čerpání vody z garáží, ze sklepů, čištění kanálových vpustí, likvidace lagun. Máme i pár událostí spojených s větrem, ale těch bylo opravdu málo,“ řekl krajský mluvčí hasičů Lukáš Popp.