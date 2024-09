Záplavy mají první potvrzenou oběť, policie eviduje sedm pohřešovaných

„Pokud jde o oběti, tak máme bohužel utonulého v řece Krasovka na Bruntálsku,“ řekl Radiožurnálu policejní prezident Martin Vondrášek.

Policie eviduje také sedm pohřešovaných, o tři více, než v neděli. „Evidujeme sedm pohřešovaných, tři pohřešované z vozidla, které vjelo do potoku Staříč v Lipové Lázni, jednoho člověka, který spadl do Janovického potoka na Uherskohradišťsku. Jeden pohřešovaný po skoku do řeky Otavy, jeden pohřešovaný senior z domu seniorů v Kobylé nad Vidnavou a jeden pád do vody v Krnově,“ dodal Vondrášek.

Policie již v sobotu informovala, že kvůli povodním je pohřešovaný muž, který při uklízení naplavenin u domu na Uherskohradišťsku spadl do rozvodněného potoka a z vody už se nevynořil.

Muž podle policie spadl do potoka po 17:00. „Událost viděl svědek, ale kvůli silnému a rychlému proudu už nemohl muži pomoci,“ řekla v sobotu mluvčí před 18:30.

V sobotu rovněž policisté oznámili, že také řeší pád auta do rozvodněné řeky na Jesenicku. „Jedné osobě se podařilo dostat na břeh, další tři osoby měly zůstat uvnitř. Po vozidle i osádce pátráme,“ uvedla policie.

Policejní mluvčí Ivana Skoupilová v sobotu večer ještě doplnila, že na základě dosavadního šetření by osádku vozidla měli tvořit lidé starší osmnácti let. „S ohledem na rodinné příslušníky nebudeme poskytovat bližší informace,“ doplnila.