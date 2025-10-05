Pavel řekl, kdy svolá Sněmovnu. Babiš mu ukázal, jak vyřeší střet zájmů

Volby 2025Sledovat další díly na iDNES.tv
Všechny možnosti, které mu představil, jsou podle Pavla cestou, jak vyhovět zákonu. Prezident o konkrétních možnostech nechtěl mluvil. Jednou z nich je prodej Agrofertu, další to, že nebude čerpat dotace, na jejichž přidělování má vliv vláda.
Výsledky voleb podle prezidenta Pavla potvrdily, že většina občanů si nepřeje extrémní politické názory, ale zachování prozápadní orientace Česka.
Prezident zahájil v neděli jednání se šéfy politických stran a hnutí po volbách do Sněmovny. Přijal celkem pět šéfů stran a hnutí. Babiš má k pověření jednat o sestavení vlády velmi blízko. Právo vítěze voleb sestavit vládu respektují šéfové stran současné vládní koalice.
„Za mě nebude jednat Blažek ani Nejedlý, jako to bylo za pana Fialy, já nejsem loutka nikoho,“ prohlásil na Hradě Babiš, který zamířil na jednání s hlavou státu jako první.
Již v sobotu po uzavření volebních místností zahájil jednání o nové vládě s představiteli SPD a Motoristů sobě. Babišovo ANO má spolu s těmito dvěma uskupeními většinu 108 poslanců.
„Já pokládám za logické a v souladu s tradicí české demokracie, že vítěz voleb bude pověřen sestavením vlády,“ řekl současný premiér, lídr SPOLU a šéf ODS Petr Fiala po setkání s Pavlem. Obdobně se pak vyjádřili i šéfové dalších vládních stran.
S představiteli Pirátů, SPD a Motoristů sobě se prezident setká v pondělí a předpokládá, že se také dozví, jaké požadavky mají SPD a Motoristé sobě na Babiše.
„Jednání mezi ANO, SPD a Motoristy probíhají a určitě budou probíhat v mnoha dalších kolech. Hovořit teď o jménech je určitě předčasné,“ řekl novinářům prezident Pavel.