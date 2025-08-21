Požadavek na vyslání mírových jednotek na Ukrajinu není na stole, říká Černochová

Česko bude ochotno poslat vojáky na Ukrajinu v rámci mírových jednotek, zatím ale takový požadavek na stole není, řekla ministryně obrany Jana Černochová v reakci na slova prezidenta Petra Pavla, podle něhož by Česko mohlo a mělo být součástí mírových jednotek na Ukrajině. Předseda Senátu Miloš Vystrčil podmínil misi dohodou koalice, která o podmínkách ukončení bojů mezi Ruskem a Ukrajinou vyjednává.
„V případě, že bychom pomáhali i nějakým angažmá našich vojáků, tak bychom tak činili. V tuto chvíli je to ale předčasné, protože žádný takový požadavek zatím na stole není,“ uvedla Černochová.

„Rozhodně v tuto chvíli nikdo z nás nechce na Ukrajinu posílat vojáky, protože by to znamenalo eskalaci toho konfliktu,“ uvedla ministryně. Česko ale patří mezi státy, které by po nastolení příměří bylo připraveno projednat nasazení vojáků na Ukrajině, pokud by nehrozilo riskování jejich životů.

Černochová si podle svých slov neumí představit, jaké dostatečné bezpečnostní záruky pro Ukrajinu by aktuálně mohly být přijaty. „Předchozí záruky nikdo nevymáhal,“ uvedla ministryně s odkazem na ruskou okupaci Krymu. Nejsilnější zárukou by bylo členství Ukrajiny v NATO, což ale americký prezident Donald Trump aktuálně odmítl, podotkla Černochová.

Vystrčil uvedl, že je na takzvané koalici ochotných a USA, aby s Ukrajinou a Ruskem záruky dojednaly. Pokud jejich součástí bude i zapojení Česka včetně jeho vojáků v mírové misi, umí si jejich vyslání představit. „Ale musí to být nějaká dohoda, která vznikne napříč tou koalicí, která dneska ta mírová jednání vede,“ řekl předseda Senátu.

Debatu nad nutností bezpečnostních garancí pro Ukrajinu vedli v Bílém domě v pondělí americký prezident Donald Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a lídry několika evropských států. Před tím v pátek jednal Trump s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dalším výsledkem pondělní schůzky bylo, že se má připravit jednání Putina se Zelenským a poté i trilaterálně s Trumpem.

