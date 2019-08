Videomapping za dva miliony místo ohňostroje? S tímto rozpočtem to nic ‚spektakulárního‘ nebude, tvrdí expert

PRAHA Praha si pro náhradu novoročního ohňostroje stanovila limit dva miliony korun. Podle tvůrců videomappingu bude ale složité s podobným rozpočtem vytvořit skutečně velkolepou show. Není zatím jasné, kde promítání proběhne, město ale počítá i se zvukovým doprovodem. O omezení používání pyrotechniky prý zatím neuvažuje.

Prahu první večer roku 2020 masivní ohňostroj už neozáří. Jeho místo zaujme po středečním rozhodnutí Rady hlavního města Prahy tzv. videomapping, světelná show promítaná na fasády budov. Zatímco loňský ohňostroj vyšel českou metropoli na 1,7 milionu, v případě představení, které zajistí sada projektorů, se město chce vejít pod hranici dvou milionů.

Čím lze návštěvníky i obyvatele Prahy za dva miliony vlastně potěšit? V průzkumu serveru Lidovky.cz mezi firmami, které videomapping provádějí, se ukázalo, že s takovým rozpočtem se zřejmě o nic „spektakulárního“ jednat nebude. Podle jednoho ze zástupců firmy, která si nepřála být jmenována, jsou zřejmě očekávání vedení magistrátu nereálná. Skutečně velkolepé výpravné projekce mohou prý lehce přesáhnout i metu deseti milionů.

I přesto lze podle některých tvůrců zopakovat třeba úroveň projekce z Národního muzea v roce 2018. Její cena se podle zdrojů serveru Lidovky.cz pohybovala také okolo dvou milionů. „Na novoroční promítání půjdou lidé s velkým očekáváním, bude to ve videomappingu taková královská disciplína,“ řekl serveru Lidovky.cz jeden z tvůrců projekcí. Komerční cena by prý pravděpodobně byla vyšší, ale díky zájmu o podobně prestižní zakázku se prý nakonec může magistrát do svého limitu vejít. „Dva miliony jsou takový nižší standard,“ popsal jeden ze zasvěcených producentů.

Jedním dechem ale „videomapper“ dodal, že každá projekce bude oproti velkolepému novoročnímu ohňostroji pokulhávat.

Při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa byl na historickou budovu Národního muzea promítnout videomapping.

„Za zmíněné peníze se dá videomapping udělat, nicméně bude ochuzen třeba o dokonalejší 3D grafiku,“ řekla serveru Lidovky.cz Lenka Borovková z portálu videomapping.cz. Záležet podle ní bude na budově, kterou město k promítání zvolí. „Nabízí se třeba Národní muzeum, nicméně na něm byl videomapping při jeho nedávném znovu otevření. Je to ale jedna z dominant Prahy přímo v jejím centru, navíc se před něj vejde větší počet lidí,“ zhodnotila možnosti města Borovková.



O shromáždění co největšího počtu lidí mluví i magistrát. „Místo bude zvoleno s ohledem na dobrou dopravní dostupnost a možnost koncentrace velkého počtu osob,“ napsal serveru Lidovky.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Projekce by podle něj mohla ve zvolené lokalitě proběhnout opakovaně. „Předpokládáme, že videomapping bude obsahovat i zvukový doprovod,“ doplnil Hofman k vizím pražské koalice vedené Pirátem Zdeňkem Hřibem.

Praha přitom k novátorskému řešení přistoupila, protože „hlasité výbuchy pyrotechniky vyvolávaly nevoli u majitelů domácích mazlíčků, rodičů malých dětí bydlících v blízkosti pořádání ohňostrojů a mohly ohrozit divoké ptactvo“. Na světelnou projekci by přitom měly ideálně dorazit desetitisíce lidí. Ozvučení takové akce by tak vyžadovalo zvukové pokrytí jako při velkorozpočtovém koncertu. „Určitě bychom dbali i na to, jak hlasitá produkce bude,“ reagoval ústy Hofmana na dotazy serveru Lidovky.cz magistrát.



Výhodou dosavadního každoročního ohňostroje bylo, že jej lidé mohli sledovat z různých míst Prahy, v podstatě ze všech trochu vyvýšených. To v případě videomappingu neplatí, zájemci budou muset dorazit přímo na místo. Podle Borovkové nebude snadné vhodné místo najít, kromě zmíněné vrchní části Václavského náměstí podle ní připadá v úvahu také Staroměstské náměstí, ideálně se zapojením více než jedné budovy. „ Zároveň by to nemělo být v místě, kde je hodně vedlejších světelných zdrojů, aby projekci nerušily,“ upozornila odbornice.

Doplnila také, že příprava podobné akce většinou trvá dva až tři měsíce. „V tomto případě by to ale bylo o poznání náročnější,“ myslí si Borovková. Magistrát by tak v zájmu co největší kvality představení měl co nejrychleji najít vhodného zhotovitele. I kdyby se mu to totiž podařilo k prvnímu září, staví tím designéry videomappingu před téměř šibeniční termíny.

O dalším omezení využívání pyrotechniky, třeba prostřednictvím vyhlášky, prý ale magistrát neuvažuje. „Vyhláška omezující používání pyrotechniky v hlavním městě platí. Zjednodušeně řečeno se smí pyrotechnika používat pouze několik dní v roce, které tvoří výjimku,“ uvedl Vít Hofman. Noc z posledního dne s letopočtem 2019 na první den nadcházejícího roku tak bude hlučná a zářivá jako doposud.