Na Pražském okruhu u Barrandova vzplál autobus, jezdí se jedním pruhem

  17:41aktualizováno  18:03
Na Pražském okruhu D0 hořel autobus, provoz ve směru na letiště stál a tvořila se kolona. Na místo byly vyslány tři jednotky hasičů a vyrazil tam evakuační autobus pro dvacet lidí, kteří z hořícího stroje vystoupili. Záchranáři mají v péči řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření. V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh.

Autobus začal hořet na 17. kilometru Pražského okruhu. „Jedná se o požár autobusu v plném rozsahu. Hasíme pomocí tří proudů. Na místo jede evakuační autobus. Z autobusu se evakuovalo dvacet lidí. Provoz je kompletně zastaven,“ uvedl po páté hodině mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.¨

Na místo dorazili také policisté. „Ve směru na letiště je zcela zastaven provoz na dobu hašení a odklízení. Policisté jsou na místě,“ řekl dříve policejní mluvčí Jan Daněk. Policie následně před 18. hodinou uvedla, že kolona v místě je dlouhá asi 3 kilometry.

„V 17:45 byl uvolněn jeden jízdní pruh a doprava se začne pomalu rozjíždět,“ doplnila.

Pražská záchranná služba na síti X uvedla, že na místo vyslala posádku záchranářů společně s inspektorem. „Nyní máme v péči řidiče autobusu, který se lehce nadýchal zplodin hoření, je mimo ohrožení života,“ doplnila. Podle ní bylo z autobusu evakuováno šestnáct lidí.

