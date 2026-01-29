Dálnici D46 blokuje požár dálkového autobusu, policie evakuovala 35 lidí

Požár dálkový autobus zachvátil na 17. kilometru dálnice D46 u Vranovic - Kelčic. Při zásahu záchranných složek byla dálnice nejprve uzavřena v obou směrech, nyní je uzavřen tah směrem na Vyškov, doplnila policie.
Na místě zasahovaly čtyři jednotky hasičů. „Po příjezdu jednotek byl celý autobus v plamenech. Všechny osoby byly ještě před naším příjezdem evakuovány, vše se obešlo bez zranění. Ze stanice Olomouc nyní vyjíždí náhradní autobus k převozu evakuovaných osob,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Běhal.
Hasiči zasahovali v dýchací technice a požár zlikvidovali. „Na místě je také vyšetřovatel příčin požáru, příčina vzniku požáru zatím nebyla stanovena, předběžná výše škody přesáhne jeden milion korun,“ doplnil Běhal.