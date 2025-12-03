Plameny na Pražském okruhu. Vzplál autobus, hašení zastavilo provoz

Požár autobusu dnes odpoledne likvidují hasiči na severu Prahy na pomezí Pražského okruhu a dálnice D10. Plameny zasáhly autobus v plném rozsahu. Cestoval v něm jen řidič. Podle mluvčího pražských hasičů Miroslava Řezáče nedošlo k žádnému zranění. Policie zjišťuje příčinu.
Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince...

Na dálnici D10 ve směru na Mladou Boleslav se vznítil autobus. (3. prosince 2025) | foto: Tomáš Coubal, čtenář

„Jedná se o požár autobusu, který byl zasažen v plném rozsahu,“ řekl Řezáč. K požáru došlo na sjezdu na D10 na úrovni Horních Počernic.

Kromě hasičů na místě zasahuje také policie. „Budeme společně zjišťovat, jak k požáru došlo,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

K nehodě v úseku D0 a D10 vyjelo pět jednotek hasičského sboru. Požár musely likvidovat dvěma vodními proudy. Nyní probíhají dohašovací práce a kontrola pomocí termokamery.

Provoz v místě v průběhu plného hašení stál, následně jej policisté obnovili jedním pruhem.

„Nikdo na místě nebyl zraněn. Byl uzavřen nájezd na dálnici D10 a na místě stále pokračuje zásah,“ řekl Hrdina.

Řidiče hasiči předali do péče záchranářů, kteří na místo dorazili s inspektorem. Řidič utrpěl pouze drobná poranění a ošetřili ho přímo u nehody. Do nemocnice převezen nebyl.

„Řidič byl ponechán na místě, kde my také setrváváme z důvodu prevence,“ uvedl mluvčí pražských záchranářů Karel Kirs.

