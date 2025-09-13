Z hořícího bytu šlehaly plameny. Hasiči museli evakuovat sedmdesát lidí

  15:00aktualizováno  15:00
Profesionální hasiči vyjížděli přibližně patnáct minut před jednou hodinou odpolední k požáru bytu v pražském Braníku. Při příjezdu byl požár v plném rozsahu, z okna šlehaly plameny. Evakuovat museli celkem sedmdesát lidí, část už se mohla vrátit zpět domů. Záchranáři ošetřili jednu ženu, její převoz do nemocnice ale nebyl nutný.

„Proběhla evakuace celého domu a zásah v dýchací technice jak vnitřkem budovy, tak po výškové technice vně budovy. Za zasaženého bytu nebyl nikdo zachráněn a probíhá průzkum termokamerou,“ uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Sosna.

V současné chvíli stále probíhá prohledávání zasaženého bytu a do nezasažené části již byli lidé vpuštěni zpět. „Lidé, kteří se zatím zpět vrátit nemohli, mají k dispozici minibus a autobus dopravního podniku jako zázemí. Bytové jednotky pod místem, kde hořelo, jsou zasaženy vodou z hašení a vodou z prasklého topení,“ dodal Sosna.

Požár v pražské Roškotově ulici. (13. září 2025)
Evakuovaných bylo přibližně sedmdesát. škoda i příčina požáru jsou stále v šetření.

Záchranáři na místo vyslali podle mluvčí záchranářů i speciální auto Fénix, které slouží k evakuaci a hromadným transportům. S výjimkou jedné ženy nikoho dalšího ošetřit nemuseli, převoz ošetřené ženy do nemocnice nebyl nutný, řekla mluvčí.

Policisté kvůli zásahu dočasně omezili v okolí domu provoz.

