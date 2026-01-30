Na tísňové lince byl nahlášen požár bytového domu v Bubeníkově ulici v pátek krátce po půl třetí ráno. K požáru vyjížděli profesionální hasiči z Pardubic a jednotka dobrovolných hasičů ze Sezemic. Při průzkumu zjistili, že hoří elektroinstalace v suterénu.
„Po otevření elektrického rozvaděče hasiči odpojili přívod elektrické energie a k likvidaci požáru nasadili dva sněhové hasicí přístroje,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Přestože se požár podařilo rychle lokalizovat, společné prostory byly plné kouře. Hasiči proto evakuovali obyvatele domu a provedli odvětrání.
„Dvě osoby vyvedli hasiči z mezipatra, dalších šest bylo vyvedeno po odvětrání domu. Celkem osm osob bylo předáno do péče zdravotnické záchranné služby. Pět osob bylo následně transportováno do zdravotnického zařízení, tři zůstaly po ošetření na místě,“ uvedla mluvčí.
Podle mluvčího krajské záchranné služby Josefa Strašíka se všichni pacienti nadýchali kouře, proto byli následně převezeni do nemocnice na různá oddělení.
„Na místo jsme okamžitě vyslali jednu lékařskou posádku a tři záchranářské včetně týmu specializovaných činností. Pět osob jsme transportovali do pardubické nemocnice. Dva pacienty na kardiologickou ambulanci, dva na interní a jednoho pacienta na dětské,“ uvedl Strašík.
Dvěma dětem a jednomu dospělému poskytli hasiči na místě psychologickou pomoc. Děti dostaly plyšové dráčky, kteří slouží jako krizová pomůcka nejen k jejich zklidnění, ale i k navázání kontaktu a snižení stresu v mimořádných a traumatizujících situacích.
Silnice před domem byla po celou dobu zásahu zcela uzavřena, následně byl provoz obnoven pouze jedním jízdním pruhem. Dopravu na místě usměrňovala Policie ČR.
Velitel zásahu nahlásil lokalizaci plamenů ve 2:52 a o sedm minut později byl požár plně zlikvidován. Po čtvrté hodině ranní pak místo předali hasiči majiteli a lidé se mohli vrátit zpátky do svých bytů.
„Přičina vzniku požáru i výše škody jsou nadále v šetření,“ dodala Pipiš.