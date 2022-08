Velicí štáb hasičů bojujících s požárem v Českém Švýcarsku zasáhl covid

Ve velicím štábu, který v Hřensku koordinuje hašení požáru v Českém Švýcarsku, je covid. Členové štábu se musí pravidelně testovat, někteří se vyměnili. V úterý to potvrdil mluvčí krajských hasičů Lukáš Marvan. Zasahující jednotky podle něj se členy štábu do kontaktu nepřišly. Nemá informaci, že by někdo ze zasahujících hasičů byl nakažený.