Noc byla klidná, pracujeme na likvidaci ohnisek, říkají hasiči z Hřenska

„Noc byla klidná. Byl proveden dronový průzkum. Nalezena dílčí ohniska v severní části prostoru nad Hřenskem a Křídelních stěnách. Na nich se pracuje,“ uvedli ústečtí hasiči na Twitteru.

Šéf hasičů Vladimír Vlček v pátek oznámil, že se jeho kolegové blíží k dohašení rozsáhlého požáru v Českém Švýcarsku. Původně k ukončení záchranných prací mělo dojít ještě v pátek, proti ale bylo počasí.

Přesto přečkání noci bez větších obtíží značí, že jejich plány nejsou po čtrnácti dnech urputného boje nereálné. I v sobotu se do hašení zapojí italské letouny Canadair, které v Hřensku zasahovaly už v minulém týdnu, nicméně nakonec byly odvolané zpět do Itálie, aby se zapojily do hašení tamních požárů. Nyní by měly zůstat dlouhodobě, dokud to bude potřeba.

V pátek zbývalo k dohašení necelých 400 hektarů půdy, přičemž profesionální i dobrovolní hasiči přešli do protiútoku, ze vzduchu je podporují piloti v takzvaném vláčku. Ten spočívá ve strategii, kdy stroje postupně shazují vodu rychle po sobě.

Některé jednotky se musely stáhnout

Za vznikem nových ohnisek stojí opět silný vítr, s kterým se hasiči potýkají dlouhodobě a stál i za masivním rozšířením požáru v Českém Švýcarsku. Úplně první den požáru měli hasiči situaci pod kontrolou, pak ale zaúřadoval vítr, a tak došlo k rozfoukání na mnohem větší území.

Mluvčí pražských hasičů a vyšetřovatel požárů Martin Kafka uvedl, že se v pátek musely některé jednotky stáhnout. V sobotu dopoledne pak proběhne průzkum dronů, po němž bude následovat porada vedení.

„Kvůli silnému větru jsme večer museli z některých oblasti stáhnout jednotky, hrozil pád poškozených stromů. Teď je situace klidnější,“ uvedl.