Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

  7:48aktualizováno  7:48
Dálnici D35 na Pardubicku mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem v úterý večer uzavřel požár návěsu nákladního auta. Komunikace byla zhruba sedm hodin neprůjezdná mezi sjezdy na 148. a 157. kilometru ve směru na Ostrov. Podle policie vyvázl řidič bez zranění.
Dálnici D35 mezi Opatovicemi nad Labem a Ostrovem uzavřel požár návěsu nákladního auta. (3. března 2026) | foto: Policie ČR

„Aktuálně uzavíráme dálnici D35 ve směru od Opatovic n. L. na Ostrov. Zhruba na 156. kilometru hoří návěs nákladního vozidla. Na místě je několik hasičských jednotek a míří tam i další policejní hlídky, které budou usměrňovat provoz,“ uvedla krátce po osmé hodině večer policie na síti X.

Hasiči ze sboru Pardubického kraje na síti X uvedli, že u požáru zasahuje pět jednotek. Řidičům doporučují dbát v okolí události zvýšené opatrnosti a počítat se zdržením.

„Podle informací z místa požáru byl řidič nákladní soupravy tak duchapřítomný, že ve chvíli, kdy zjistil, že požár neuhasí vlastními silami, odpojil tahač, se kterým popojel o kus dál. On sám vyvázl bez zranění,“ dodali policisté.

Dálnici se opět podařilo otevřít dnes kolem 03:00.

