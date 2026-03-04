Na dálnici D35 hořel návěs náklaďáku. Řidič včas odpojil tahač

„Aktuálně uzavíráme dálnici D35 ve směru od Opatovic n. L. na Ostrov. Zhruba na 156. kilometru hoří návěs nákladního vozidla. Na místě je několik hasičských jednotek a míří tam i další policejní hlídky, které budou usměrňovat provoz,“ uvedla krátce po osmé hodině večer policie na síti X.
Hasiči ze sboru Pardubického kraje na síti X uvedli, že u požáru zasahuje pět jednotek. Řidičům doporučují dbát v okolí události zvýšené opatrnosti a počítat se zdržením.
„Podle informací z místa požáru byl řidič nákladní soupravy tak duchapřítomný, že ve chvíli, kdy zjistil, že požár neuhasí vlastními silami, odpojil tahač, se kterým popojel o kus dál. On sám vyvázl bez zranění,“ dodali policisté.
Dálnici se opět podařilo otevřít dnes kolem 03:00.