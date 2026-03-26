Požár opony v pražském divadle Komedie. Evakuovalo se 200 lidí

Autor: ,
  13:18aktualizováno  13:29
V pražském divadle Komedie v Jungmannově ulici ve čtvrtek hořela opona, uvedli hasiči. Přes 200 lidí bylo evakuováno, pět lidí si převzali záchranáři. Na místě zasahují hasiči ve druhém stupni požárního poplachu. Požár byl uhašen před příjezdem jednotek přenosným hasicím přístrojem.
V pražském Divadle Komedie ve čtvrtek hořela opona. (26. března 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

14 fotografií

Na místě jsme provedli průzkum v dýchací technice, uvedli hasiči před 13. hodinou. „Naše jednotky provedly dohašení a odvětrávají prostory,“ upřesnil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Sosna.

Požár podle hasičů uhasila obsluha divadla. „V současné době jsou na místě vyšetřovatelé, kteří vyšetřují příčinu,“ dodal.

Na místo události byla vyslána také posádka záchranářů a speciál EVA. U 5 pacientů zdravotníci změřili koncentraci oxidu uhelnatého. „U dvou z nich byly zjištěny pozitivní hodnoty. Pacientům je aktuálně podávána kyslíková terapie, jejich zdravotní stav je stabilní a bez dalších obtíží,“ upřesnila Zdravotnická záchranná služba Hlavního města Prahy na síti X.

Vstoupit do diskuse
Témata: Divadlo Komedie

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.