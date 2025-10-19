Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Policie podle Schöna předběžně zná totožnost muže, ale bude si jistá až po soudní pitvě a testu DNA. Podle informací ČTK šlo o člověka, který měl část prostor pronajatou. „Výše škody je předmětem dalšího šetření. Příčina požáru zatím není známá a případem se dále zabývají krajští kriminalisté,“ uvedl mluvčí.
Požár byl nahlášený před 18:00, zhruba tři hodiny zasahovalo asi 20 hasičů. Požár začal v jedné z pěti spojených dílen. „Oheň prostupoval do dřevěné konstrukce střechy. Museli jsme sundat velkou část plechové krytiny, abychom mohli krovy dohasit,“ řekl velicí důstojník Petr Ježek. Hašení zkomplikoval nález mrtvého, kterého musel ohledat přivolaný koroner. Oheň byl zlikvidován kolem 21:00.
V areálu v neděli pracovali vyšetřovatelé policie i hasičů. Škoda byla podle Ježka předběžně vyčíslena zhruba na pět milionů korun. V dílnách, z nichž ta větší měla plochu asi deset krát čtyři metry, byla auta a vysokozdvižné vozíky. „Škoda se bude ještě upřesňovat. Majiteli teď dali za úkol, aby si ji spolu s odborníky stanovil,“ řekl. Do druhé dílny plameny přeskočily přes půdu. Shořely krovy, ohořelé jsou obvodové stěny.
„Šetření na místě jsme dnes ukončili před 15:00 a teď se bude ještě čekat na soudní pitvu a další. Ohledávali jsme místo. Příčina požáru ale zatím není daná. Vyšetřování bude pokračovat,“ uvedl Ježek.
Bývalý pivovar v Puškinově ulici je na okraji Klatov na výpadovce na Horažďovice, mezi internáty a benzinovou pumpou. Dílny jsou ve vnitrobloku, budovy podél hlavního tahu oheň nezasáhl.
