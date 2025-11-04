V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí

Oheň uhasili hasiči za pomoci jednoho proudu. Následně zakouřený objekt odvětrali a prohlédli termokamerou. Z bezpečnostních důvodů evakuovali z bytového domu deset lidí a jednoho člověka předali záchranné zdravotnické službě.
„Požár je již uhašen, několik jednotek již odjelo a na místě nyní probíhá vyšetřování,“ uvedl mluvčí hasičů Miroslav Řezáč.
Příčina vzplanutí prozatím není známá. Mluvčí hasičů potvrdil, že před osmou hodinou dorazil na místo vyšetřovatel požárů.
