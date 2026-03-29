Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

„Pro dodávku hasební vody byla zřízena dvě čerpací stanoviště, jedno z nich u místního vleku,“ uvedli hasiči po 22:30.
Velitel zásahu ohlásil po necelé hodině a čtvrt od začátku hašení, že k plamennému hoření již nedochází, lokalizace požáru zatím ale ohlášena nebyla.
Při příjezdu první jednotky už podle hasičů v objektu nikdo nebyl, všichni obyvatelé budovu opustili v pořádku a bez zranění.
„Místo zásahu bylo rozděleno na dva úseky – jeden pro hašení, druhý pro nepřetržitou dodávku vody,“ sdělili liberečtí hasiči na sociální síti X.
K požáru přijelo postupně 7 jednotek dobrovolných hasičů, jednotka ze stanice HZS Semily, Jilemnice a Vrchlabí. „Na místě je i výšková technika a velkoobjemové cisterny,“ dodali hasiči.