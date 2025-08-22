V Ostravě hoří hala s odpadem. Hasiči vyzvali lidi z okolí, aby nevětrali

, ,
  8:03aktualizováno  8:10
V Ostravě – Třebovicích zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. Platí třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu, s ohněm na místě bojuje sedmnáct jednotek hasičů a kvalitu ovzduší měří chemická laboratoř. Nasazena je i výšková technika, sdělila novinářům mluvčí moravskoslezských krajských hasičů Petra Lukášová.
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....

V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal. (22. srpna 2025) | foto: HZS Moravskoslezského kraje

Jednu halu oheň zcela zachvátil, ve dvou přilehlých hasiči brání jeho...
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....
Jednu halu oheň zcela zachvátil, ve dvou přilehlých hasiči brání jeho...
V Ostravě - Třebovicich zasahují hasiči u požáru odpadu uvnitř jedné z hal....
5 fotografií

Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů ve čtvrtek po páté hodině ráno. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy. „Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i zvenku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.

Na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ uvedla Lukášová.

Na místo dorazila i chemická laboratoř, aby proměřila kvalitu ovzduší. „V rámci zásahu byly rozeslány hromadné SMS pro obyvatelstvo s informací o požáru a s doporučením, ať omezí větrání,“ doplnil Adam Fojtík z komunikačního týmu moravskoslezských hasičů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.