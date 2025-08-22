Informaci o požáru dostalo operační středisko hasičů ve čtvrtek po páté hodině ráno. Na zveřejněných fotografiích jsou vidět plameny šlehající ze světlíků na střeše budovy. „Zásah probíhá jak zevnitř haly, tak i zvenku pomocí výškové techniky,“ uvedli hasiči.
Na místě aktuálně zasahuje 17 jednotek. „Požárem je zcela zasažena jedna hala. Ve dvou přilehlých halách probíhá průzkum a hasiči je brání před rozšířením požáru,“ uvedla Lukášová.
Na místo dorazila i chemická laboratoř, aby proměřila kvalitu ovzduší. „V rámci zásahu byly rozeslány hromadné SMS pro obyvatelstvo s informací o požáru a s doporučením, ať omezí větrání,“ doplnil Adam Fojtík z komunikačního týmu moravskoslezských hasičů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz