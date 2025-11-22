Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

  8:08aktualizováno  8:22
Hasiči od noci likvidují rozsáhlý požár skladovací haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn. Na místě jsou profesionální i dobrovolné jednotky.
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025) | foto: HZS Pardubického kraje

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)
Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...
Hasiči likvidují rozsáhlý požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu...
„Právě zasahujeme u požárů haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Požár byl nahlášen na tísňovou linku ve 23:36 hod. KOPIS vyslalo na místo událostí profesionální i dobrovolné jednotky. Byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Hasiči provádějí hašení a ochlazovaní objektů vodními proudy,“ uvedli hasiči v noci na sociální síti X.

Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. K monitoringu požářiště nasadili hasiči také drony.

Zásahu se účastní dvě desítky jednotek včetně hasičů podniku Iveco Czech Republic a Správy železnic Česká Třebová. Ulice Dráby je průmyslová oblast u autodromu směrem na Litomyšl.

