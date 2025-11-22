Hasiči likvidují rozsáhlý požár ve Vysokém mýtě. Zasahují dvě desítky jednotek

„Právě zasahujeme u požárů haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě. Požár byl nahlášen na tísňovou linku ve 23:36 hod. KOPIS vyslalo na místo událostí profesionální i dobrovolné jednotky. Byl vyhlášen 3. stupeň poplachu. Hasiči provádějí hašení a ochlazovaní objektů vodními proudy,“ uvedli hasiči v noci na sociální síti X.
Mobilní laboratoře v okolních obcích nenaměřily zvýšené hodnoty nebezpečných látek v ovzduší. K monitoringu požářiště nasadili hasiči také drony.
Zásahu se účastní dvě desítky jednotek včetně hasičů podniku Iveco Czech Republic a Správy železnic Česká Třebová. Ulice Dráby je průmyslová oblast u autodromu směrem na Litomyšl.
