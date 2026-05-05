Podle mluvčího krajských hasičů Pavla Řezníčka by v úterý měla být na programu porada, na které by se mělo rozhodnout o dalším postupu.
„Bude probíhat kontrola pomocí termokamery, bude se to procházet a podle toho se rozhodne o dalším postupu. Jestli to bude v pořádku, tak by teoreticky mohla být ohlášena i likvidace požáru. To ale nechci předbíhat,“ řekl mluvčí.
V pondělí večer a v noci hasiči požářiště monitorovali dronem s termovizí. Snížili také stupeň požárního poplachu ze třetího na druhý. Nejzávažnější je čtvrtý, který platí jen při mimořádných událostech. Na určení příčiny vzniku požáru a výše způsobené škody je podle Řezníčka ještě brzy.
Zapojily se stovky hasičů
Hořet začalo v neděli odpoledne. U požáru podle mluvčího postupně zasahovalo 66 profesionálních a dobrovolných jednotek, tedy několik stovek hasičů. Zasáhl plochu přibližně tří hektarů, jde převážně o mladý smíšený les.
„Během noci došlo k lokalizaci požáru, kterou velitel zásahu ohlásil ve 3:52. Následovala částečná redukce sil a prostředků nasazených na místě události,“ oznámil Řezníček v pondělí.
Hasiči se začali k požáru sjíždět v neděli kolem 16:00, do jeho likvidace se postupně zapojily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí. Přísun vody do odlehlé oblasti zajišťovala kyvadlová doprava, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu. Plameny se šířily mladým smíšeným lesem a poničily tři hektary.
Hodinu po pondělním poledni na místě nadále operovalo 22 jednotek. Pokračovaly práce na dohašování drobných ohnisek a důkladném prolévání požářiště s cílem zamezit jeho opětovnému rozhoření. Odpoledne provedl vrtulník celkem 11 shozů vody a jeho činnost byla poté přerušena.
Na Kroměřížsku jde o druhý rozsáhlý požár v krátké době. V Chropyni minulé úterý oheň poničil střechu budovy velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert. Díky rychlému zásahu byl uchráněn majetek v hodnotě přibližně půl miliardy korun, škoda je odhadnutá na 2,5 milionu korun.
