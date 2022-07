Česko kvůli požáru žádá mezinárodní pomoc, Fiala a Rakušan jedou do Hřenska

Šéf polských hasičů Andrzej Bartkowiak potvrdil, že do Česka odstartuje policejní vrtulník Black Hawk vybavený hasičským tankem Bambi Bucket.

„Nabídli jsme přátelům z České republiky a Německa pomoc v boji proti požáru Národního parku České a Saské Švýcarsko. Naše moduly GFFFV jsou připraveny pomoci,“ řekl v úterý ráno Bartkowiak.

Němci pro zvládání požárů v Saském Švýcarsku zapojili 250 hasičských jednotek s 39 vozidly. Ze vzduchu hasí oheň dva vrtulníky, jeden zemské a druhý spolkové policie. Němci též povolali policejní vodní děla, z nichž každé unese 10 tisíc litrů vody.

Do akce jsou též zapojeny lesní požární cisternové vozy z Bertsdorfu a Oderwitzu a hasičský sbor Großschönau, kde používají ke zkrocení ohně tatru sloužící jako hasičský vůz.

Hasiči v úterý před polednem uvedli, že aktuálně zasahuje 83 jednotek, 410 hasičů, čtyři vrtulníky a dvě letadla.

„V neděli a v pondělí lítal jeden vrtulník s bambi vakem, včera k večeru už se tam pohybovaly dva, i nyní hasí dva vrtulníky,“ řekla mluvčí policie Irena Pilařová. Celkem má policie k dispozici 15 vrtulníků, ne všechny jsou však určeny pro hašení.

Náměstek ředitele Letecké služby Policie ČR Pavel Forst řekl, že největší problém představuje kouř. V úterý se přímo k místu požáru kvůli kouři nemohli dostat, takže museli hasit z druhé strany od Německa.

„S vrtulníkem jsme schopní kropit místa, kam se hasiči s proudnicemi nedostanou. To je jedna z výhod hašení z letadla, že se dostaneme do nepřístupného terénu,“ uvedl Forst v České televizi.

Hasičský záchranný sbor ČR @hasici_cr Požádali jsme v rámci Mechanismu civilní ochrany EU o 3 letadla Canadair a dva vrtulníky pro zvládání lesních požárů v Hřensku. Reagovalo Polsko s nabídkou vrtulníku, který využijeme. Vážíme si pomoci! oblíbit odpovědět

Bambi vaky se používají pro hašení rozsáhlých požárů, a to nejen v těžko dostupných terénech a lesích, ale i třeba na polích. „Jsme schopni si vodu nabírat na řece, jezeru, velkém koupališti, Potřebujeme hloubku alespoň jeden metr,“ vysvětlil Forst. Vak však mohou naplnit i přímo z proudnic od hasičů.

Mluvčí hasičů Tomáš Pořízek uvedl, že není možné přesně říci, jestli se požár nešíří dál. „Terén je tak složitý a těch ohnisek je tolik, že my se do některých míst nedostaneme, protože je to tam nebezpečné,“ poznamenal.