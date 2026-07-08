Srážka autobusu a pěti aut. Vjely do hustého dýmu z hořícího pole, několik zraněných

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  19:11aktualizováno  19:11
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ilustrační snímek | foto: ZZS JmK

Neobvyklá nehoda se stala středu odpoledne na Třebíčsku. Silnici mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou zahalil dým z požáru sousedního pole. V hustém kouři pak havarovalo šest vozidel včetně jednoho autobusu. Nehoda si vyžádala čtyři zraněné. Kvůli nehodě byla silnice asi tři hodiny neprůjezdná. Provoz byl obnoven v 18:00, uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Srážka se stala na silnici druhé třídy číslo 152 krátce před třetí hodinou odpoledne u Lukova. „U silnice došlo k zahoření pole. Řidič autobusu zareagoval na zhoršenou viditelnost snížením rychlosti a narazilo do něho další vozidlo,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Obyčejná nehoda se rychle změnila v řetězovou havárii. V dýmu do sebe narážela další auta. „Na dopravní nehodě má účast linkový autobus a pět osobních vozidel,“ vyřkla konečnou bilanci mluvčí policie na Vysočině Dana Čírtková.

V autobuse cestovalo 15 lidí. Z nich se nikdo nezranil. K újmě na zdraví ovšem přišly posádky osobních aut. Podle prvotních informací policie se v nich lehce zranili čtyři lidé.

Silnice mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou byla z důvodu zajištění bezpečnosti asi tři hodiny neprůjezdná. Obousměrná objízdná trasa vedla přes obec Lukov. Provoz byl obnoven v 18:00 hodin.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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