Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Kvůli vyššímu počtu zasahujících hasičů byl vyhlášen druhý stupeň poplachu ze čtyř možných. Vyplývá to z informací od mluvčích hasičů a záchranné služby.
Požár byl hlášen v 06:15. „Dvě osoby jsme evakuovali pomocí nastavovacích žebříků, třetí osobu s pomocí plošiny, evakuovali jsme ještě celkem 33 lidí z celé budovy, na místo jsme poslali autobus, stále provádíme hasební práce,“ řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora v 08:15.
„Jednu ženu jsme s inhalačním traumatem a s popáleninami letecky transportovali na popáleninové oddělení do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na umělé plicní ventilaci, druhá nezletilá osoba jela pozemní cestou s lehčími popáleninami na dětské oddělení do Thomayerovy nemocnice a třetí osoba k dovyšetření s přidruženým onemocněním, nemělo to souvislost s popálením, rovněž do Thomayerovy nemocnice,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Záchranáři vyšetřovali ještě další evakuované z domu, na místě hasičům zůstává k dispozici jedna posádka.
