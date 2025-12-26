Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Autor: ,
  9:42aktualizováno  9:42
V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahují u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do nemocnic převezli i další dva lidi, z toho jednoho nezletilého s lehčími popáleninami. Z domu hasiči evakuovali ještě 33 lidí.

ilustrační snímek | foto: Jiří MeixnerMAFRA

Kvůli vyššímu počtu zasahujících hasičů byl vyhlášen druhý stupeň poplachu ze čtyř možných. Vyplývá to z informací od mluvčích hasičů a záchranné služby.

Požár byl hlášen v 06:15. „Dvě osoby jsme evakuovali pomocí nastavovacích žebříků, třetí osobu s pomocí plošiny, evakuovali jsme ještě celkem 33 lidí z celé budovy, na místo jsme poslali autobus, stále provádíme hasební práce,“ řekl mluvčí krajských hasičů Jan Sýkora v 08:15.

„Jednu ženu jsme s inhalačním traumatem a s popáleninami letecky transportovali na popáleninové oddělení do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady na umělé plicní ventilaci, druhá nezletilá osoba jela pozemní cestou s lehčími popáleninami na dětské oddělení do Thomayerovy nemocnice a třetí osoba k dovyšetření s přidruženým onemocněním, nemělo to souvislost s popálením, rovněž do Thomayerovy nemocnice,“ řekl mluvčí záchranné služby Marek Hylebrant. Záchranáři vyšetřovali ještě další evakuované z domu, na místě hasičům zůstává k dispozici jedna posádka.

