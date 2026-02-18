Požár návěsu s kartonem zastavil provoz na části D35. Hašení komplikoval vichr

Návěs nákladního auta převážejícího kartony na paletách začal ve středu před polednem hořet na dálnici D35 na Pardubicku. Likvidace požáru si vyžádala uzavírku ve směru na Hradec Králové a Prahu mezi exity 139 Rokytno a 131 Opatovice nad Labem. Hašení komplikoval silný vítr, zasahovalo se v dýchací technice. Událost se obešla bez zranění, uvedla policie na síti X.
Na Pardubicku vzplanul návěs kamionu. Zásah hasičům komplikuje silný vítr. (18. února 2026) | foto: HZS Pardubického kraje

„Požárem byl zasažen celý návěs nákladního vozu, který převážel slisované kartony na paletách. Hasiči postupně rozebírají jednotlivé palety, aby mohli dohasit skrytá ohniska. Na místě zasahují profesionální hasiči ze stanic Holice a Pardubice společně s jednotkou JSDH Holice,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.

Krátce před půl druhou policisté na síti X informovali, že na místě stále probíhají dohašovací práce.

„Provoz dálnice ve směru na Opatovice je zatím zcela uzavřen a sveden na silnici I/35 ve směru na obec Býšť,“ upřesnili v odpoledním příspěvku.

V 18:00 policie na síti X informovala, že dálnice je již plně průjezdná.

