Požár návěsu s kartonem zastavil provoz na části D35. Hašení komplikoval vichr

„Požárem byl zasažen celý návěs nákladního vozu, který převážel slisované kartony na paletách. Hasiči postupně rozebírají jednotlivé palety, aby mohli dohasit skrytá ohniska. Na místě zasahují profesionální hasiči ze stanic Holice a Pardubice společně s jednotkou JSDH Holice,“ upřesnila mluvčí krajských hasičů Lucie Pipiš.
Krátce před půl druhou policisté na síti X informovali, že na místě stále probíhají dohašovací práce.
„Provoz dálnice ve směru na Opatovice je zatím zcela uzavřen a sveden na silnici I/35 ve směru na obec Býšť,“ upřesnili v odpoledním příspěvku.
V 18:00 policie na síti X informovala, že dálnice je již plně průjezdná.