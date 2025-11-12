Hořící kamion omezil provoz na dálnici D5. Řidič vyvázl bez zranění

Autor:
  19:00
Dálnice D5 na 4,5 kilometru ve směru na Prahu byla ve středu večer kvůli požáru kamionu krátce uzavřená. Autu hořel motor, řidič vyvázl bez zranění. Na místě zasahovaly složky integrovaného záchranného systému. Před 18:30 byl obnoven provoz jedním pruhem.

ilustrační snímek | foto: HZS Královéhradeckého kraje / Michal Fanta

„Před 18. hodinou jsme přijali hlášení o požáru kamionu, který pravděpodobně vznikl technickou závadou na vozidle. Dálnice byla zhruba deset minut uzavřena,“ sdělila redakci iDNES.cz mluvčí středočeské policie Michaela Richterová.

„V současné době na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a průjezdný je jeden jízdní pruh,“ dodala.

