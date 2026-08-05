Na místě dnes pracoval také vyšetřovatel požárů spolu s policií, vyšetřování příčiny i zjišťování výše škody pokračuje.
Při požáru hasiči původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snižovali. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval Pěnička.
Požár vznikl před 16. hodinou v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl mluvčí. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.
Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal také policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.
Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.
Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.