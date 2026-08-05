Požár na Benešovsku je dohašený. Hasiči další chaty uchránili

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  18:31aktualizováno  18:31
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Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026) | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna...
22 fotografií
Rozsáhlý požár v Křečovicích na Benešovsku je dohašený, oficiální likvidaci však zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do dnešního večera. Dnes dopoledne uhasili několik skrytých ohnisek, odpoledne zrušili tankovací stanoviště, řekl po 17. hodině mluvčí středočeských hasičů Dominik Pěnička.

Na místě dnes pracoval také vyšetřovatel požárů spolu s policií, vyšetřování příčiny i zjišťování výše škody pokračuje.

Při požáru hasiči původně vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Později ho snižovali. Oheň se rozšířil na okolní chatky, shořely dvě a jeden zahradní domek. Celkově oheň zasáhl plochu téměř pět hektarů, informoval Pěnička.

Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
Hasiči zasahovali u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. (4. srpna 2026)
22 fotografií

Požár vznikl před 16. hodinou v Poličanech, což je část obce Křečovice. „Požár se z lesního porostu následně rozšířil na chatky a poté také na přilehlé pole,“ uvedl mluvčí. Kvůli rozsahu a nutnosti posílení zasahujících jednotek velitel zásahu následně rozhodl o vyhlášení zvláštního, nejvyššího stupně požárního poplachu.

Na místě zasahovaly desítky hasičů nejen z Benešovska, ale i z dalších okresů. Při hašení pomáhal také policejní vrtulník se závěsným hasicím vakem, vodu shodil na místo požáru osmatřicetkrát.

Zásahem se podle mluvčího hasičů podařilo uchránit 12 chat a 13 stavení, dva bagry, dále také klášter a fotovoltaickou elektrárnu.

Během večera velitel postupně poplachový stupeň snížil na první a většina hasičů se mohla vrátit na základnu. Několik jednotek zůstalo na místě do rána kvůli dohašování a dohlídce.

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