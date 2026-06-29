Na Jindřichohradecku hořely čtyři hektary lesa. V náročném terénu pomáhali i Rakušané

V pondělí před 13. hodinou vyhlásilo operační středisko druhý stupeň poplachu kvůli požáru lesa v Kadolci u Slavonic.
„Oheň se v obtížném terénu rozšířil na plochu 200 krát 200 metrů. Zasahujícím hasičům pomáhají drony i vyžádaná přeshraniční pomoc z Rakouska se třemi cisternami,“ upřesnil v průběhu likvidace mluvčí jihočeských hasičů Vratislav Malý.
Na místě zasahovali profesionální hasiči ze stanice Dačice společně s dobrovolnými jednotkami z Cizkrajova, Českého Rudolce, Slavonic, Starého Města pod Landštejnem, Starého Hobzí a Písečného, kteří měli k dispozici celkem devět cisteren. Do akce chtěli povolat také vrtulník.
„Technika letecké hasičské služby ale vzhledem k silné bouřce nemohla zasahovat. Přibližně ve 14:30 byla velitelem zásahu ohlášena lokalizace požáru,“ uvedl Malý. Kolem 16:20 hasiči na síti X uvedli, že v místě požáru silně prší, pokračuje dohašování a kontrola požářiště termokamerou.