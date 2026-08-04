Na Benešovsku hoří les a pole. Platí nejvyšší stupeň poplachu, oheň zasáhl i chatky

„Aktuálně je u požáru 31 jednotek,“ uvedli hasiči na síti X. Záchranná služba v Křečovicích nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Kolem 150 hasičů zasahuje v úterý také u požáru lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se rozšířil v těžko přístupném terénu, velitel hasičů vyhlásil třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Tam se ale požár přibližně šesti hektarů přestal šířit, vrtulník s bambivakem odletěl zhruba po 1,5 hodině kolem 17:00.
V Ústeckém kraji hoří skládka
Rozsáhlý požár trápí hasiče také v Ústeckém kraji, kde zasahují u skládky v Čížkovicích u Lovosic. Byl tam vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. „Hoří komunální odpad a část technologického zařízení. Na místo bylo povoláno 20 jednotek požární ochrany,“ uvedli ústečtí hasiči na síti X.
Situaci tam navíc komplikuje silný vítr. Hasiči zasahují několika vodními proudy a zřizují další čerpací stanoviště. K monitorování požáru vyslali také dron s termovizí, a na místo míří měřící vůz, aby monitoroval kvalitu ovzduší. „Kvůli kouři doporučujeme obyvatelům blízkých obcí nevětrat. Opatření se týká obcí Siřejovice, Vrbičany, Úpohlavy, Černiv, Čížkovice, Keblice a Sulejovice,“ informovali hasiči.
Na velké většině území České republiky platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před rizikem požárů.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.