Škodu při požáru na letišti v Brně hasiči odhadli na 20 milionů, příčinu zjišťují

Autor: ,
  9:09aktualizováno  9:09
Předběžná škoda po pondělním požáru v areálu brněnského letiště je 20 milionů korun, příčina jeho vzniku zůstává v šetření. Hořelo v hangáru, kde se opravují letadla, požár zasáhl část haly a přístavek. Nikdo se nezranil.
Fotogalerie4

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025) | foto: HZS JmK

„Jde o předběžnou výši škody, bude se ještě upřesňovat,“ upozornil mluvčí hasičů Jan Dvořák.

Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
Hasiči v pondělí ráno likvidovali na brněnském letišti v Tuřanech požár hangáru, v němž se opravují letadla. (24. listopadu 2025)
4 fotografie

Hasiči přijali informaci o požáru na letišti v brněnských Tuřanech po šesté hodině ráno a vyhlásili třetí stupeň poplachu, což svědčí o závažnosti, kterou události zprvu přisuzovali. Na místo povolali postupně čtrnáct jednotek, jejichž příjezd brzdil čerstvě napadaný sníh.

První na místo dorazili profesionální hasiči brněnského letiště. Požár se podařilo zlikvidovat před půl osmou ráno. Plameny zasáhly zadní část hangáru, v němž se opravují letadla, a vnější přístavek.

„Objekt neprovozuje Letiště Brno, nesouvisí s terminálem pro cestující,“ řekl vedoucí přepravního provozu na letišti Radek Lang.

Podle letového řádu se ráno a dopoledne s žádnými přílety a odlety pravidelných linek či charterových letů v Tuřanech nepočítalo. Až v odpoledních hodinách a večer byly v plánu přílety linek z Milána a Londýna a odlet letadla na ostrov Phuket do Thajska a opět do Londýna.

Vstoupit do diskuse

Co se chystá v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.