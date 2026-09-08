Mohutný požár pohltil obchodní dům Lidl v Kladně

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  8:13
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V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026)

V Kladně shořel obchodní dům Lidl. (8. září 2026) | foto: HZS Středočeského kraje

V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
V Kladně hořel obchodní dům Lidl se škodou předběžně odhadnutou na 120 milionů...
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Hasiči v noci likvidovali mohutný požár obchodního domu Lidl v Kladně. Vyhlásili druhý a později i třetí stupeň poplachu, na místě zasahovalo na 18 jednotek. Z přilehlé ubytovny evakuovali 53 lidí. Požár se jim podařilo dostat pod kontrolu po 2. hodině ranní.

Škodu odhadli na 120 milionů korun. Ráno hasiči pokračují v dohašování , přičemž evakuovaní se už mohli vrátit zpět. Zranění žádná hlášená nejsou.
Hasiči na místo vyjeli po půlnoci, obchodní dům je v Americké ulici. Požár zasáhl celou budovu. S jeho monitorováním pomáhaly i dva drony. Velitel zásahu rozdělil místo požáru na čtyři úseky, uvedli hasiči na síti X.

Nejprve vyhlásili druhý a následně třetí poplachový stupeň ze čtyř možných. Před 2:30 dostali požár pod kontrolu. Krátce před 5. hodinou ranní byl snížen na druhý poplachový stupeň.

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„Příčina požáru je v šetření,“ uvedl mluvčí hasičů Tomáš Bakalář. Na místě jsou vyšetřovatelé požárů a také odborníci z Technického ústavu požární ochrany. Vyšetřování podle mluvčího hasičů potrvá zřejmě delší dobu.

Evakuovaní lidé se mohli schovat v evakuačním autobusu, ale poté, co hasiči dostali oheň pod kontrolu, se mohli vrátit zpět do ubytovny.

Těžká technika záchranného útvaru hasičů, ze kterého zasahují čtyři členové, na místo přijela před 4:00. Pásové rypadlo s nástroji pro rozebírání konstrukce a rozhrnování požářiště pomůže během dohašování.

Potřebné nástroje převezl sklápěcí automobil S1 Tatra Phoenix, doplnil Vladimír Výmola ze záchranného útvaru hasičů.

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