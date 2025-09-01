Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Dálnice je uzavřená od zhruba 6.15 hodin a tvoří se kolony. Podle ŘSD auto začalo hořet zrovna v dopravním omezení, takže je dálnice D5 zcela neprůjezdná.
Policie na síti X informovala, že uzavírka je mezi exity 128 a 136. „V tomto úseku došlo k technické závadě nákladního vozidla, a následně k jeho požáru,“ uvedli policisté.
Na místo vyjeli i hasiči. „Museli jsme rozebrat svodidla, abychom se na místo zásahu dostali. Ke zranění řidiče nedošlo,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Škodu na vozidle i komunikaci předběžně vyčíslili na sedm milionů korun. Co bylo příčinou požáru, je nyní v šetření.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz