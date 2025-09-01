Požár kamionu zastavil dopravu na dálnici D5 na Tachovsku v obou směrech

Autor: ,
  8:15aktualizováno  8:34
Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. Řidiči se nic nestalo. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) doporučuje místo objíždět přes Přimdu a Bor.
Dálnici D5 na 135. kilometru u Mlýnce na Tachovsku uzavřel v pondělí ráno v obou směrech požár nákladního auta. (1. září 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

Požár kamionu zcela zastavil dopravu na D5 na Tachovsku. (1. září 2025)
Dálnice je uzavřená od zhruba 6.15 hodin a tvoří se kolony. Podle ŘSD auto začalo hořet zrovna v dopravním omezení, takže je dálnice D5 zcela neprůjezdná.

Policie na síti X informovala, že uzavírka je mezi exity 128 a 136. „V tomto úseku došlo k technické závadě nákladního vozidla, a následně k jeho požáru,“ uvedli policisté.

Na místo vyjeli i hasiči. „Museli jsme rozebrat svodidla, abychom se na místo zásahu dostali. Ke zranění řidiče nedošlo,“ doplnil mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Škodu na vozidle i komunikaci předběžně vyčíslili na sedm milionů korun. Co bylo příčinou požáru, je nyní v šetření.

