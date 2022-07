V Českém Švýcarsku hoří tisíc hektarů, obyvatelé Vysoké Lípy opouštějí domovy

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

„Ve Vysoké Lípě žije 96 obyvatel. Ráno jsem byl ještě optimista, bohužel kvůli větru se požár dostal až k nám,“ uvedl Marek Kny, starosta obce Jetřichovice, pod níž Vysoká Lípa patří. Obyvatelé dostali podle starosty informaci o evakuaci prostřednictvím sms. Na místo vyjel i autobus, který by mohl obyvatele převézt. „Většina lidí tu má automobil, předpokládám, že opustí místo svou cestou,“ řekl.

„Fouká vítr. Terén je ve Vysoké Lípě velmi členitý, nepřístupný a když se sem dostane něco jako požár v kombinaci se silným větrem, tak je to špatné. Zítra ráno se probudíme a budou na řadě možná i Jetřichovice nebo další obce či Německo,“ sdělil redakci iDNES.cz Kny.

Evakuační autobus odveze lidi do Děčína do sportovní haly, kde je připraveno dočasné ubytování. „Na místě je jeden nepohyblivý člověk, kterého převezeme do Krásné Lípy,“ řekl mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Požár podle něj pomalu ale neustále postupuje dál. Za jeho šířením stojí silný vítr. Podle předpovědi meteorologů by se mohl přes noc utišit.

Opustit domov museli v noci na dnešek obyvatelé Mezné a lidé z Hřenska, kteří bydlí po pravém břehu říčky Kamenice. Domů se vrátily děti z tábora u Dolského mlýna. Turisté se nedostanou do některých částí parku. Správa parku ve středu rozhodne, zda bude zákaz vstupu platit na celé území parku.

Oblast Českého Švýcarska je vyhledávaným místem pro turisty. Podle starosty Jetřichovic však i letos chyběli od začátku němečtí turisté. „Loni a předloni covid a teď tohle,“ uvedl Kny. Návrat turistů odhaduje Vlček do lokality nejdříve v řádech týdnů.

Jeden ze symbolů Českého Švýcarska, Pravčická brána, stále stojí, řekl dnes večer Vlček v České televizi. „Výhodou možná je, že ta Pravčická brána samotná není zasazená v lese,“ dodal.

V jakém stavu skalní útvar je, není podle Vlčka možné určit. Kvůli kouři se k němu nedostanou drony ani vrtulníky. Důsledky ohně na stabilitu pískovce proto bude možné prozkoumat teprve až se hasiči na místo dostanou.

Na místě zasahuje dnes přes 400 hasičů. Podle ředitele hasičského záchranného sboru je pravděpodobné, že postupně se do zásahu zapojí hasiči ze všech krajů Česka.

Dorazil vrtulník z Polska

K požáru do Českého Švýcarska dorazil v úterý večer polský vrtulník, oznámil generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Ve středu ráno má také přiletět vrtulník ze Slovenska či helikoptéra i s posádkou, kterou zašle firma Czechoslovak group. Přiletět mají také dva stroje Canadair z Itálie. Vlček doplnil, že by na místě mohlo hasit až sedm vrtulníků, podle něj jde o maximum, aby bylo možné provozovat letový provoz bezpečně.

„Velitel zásahu rozhodl, že letecká pomoc ze zahraničí nebude pro úterý využita, a to mimo jiné s ohledem na blížící se noc, v niž nemohou vrtulníky k požáru létat,“ řekl mluvčí ústeckých krajských hasičů Milan Rudolf. Ráno rozhodne velitel zásahu, zda pomoc do akce povolá.

V noci není možné hasit ze vzduchu

Hasiči jsou podle Vlčka rozděleni v sedmi úsecích. Při zásahu se musí pravidelně střídat, nelze ale podle něj říct, jak dlouhou dobu je každý hasič nasazen. „Jak dlouho je hasič nasazen, souvisí s tím, co konkrétně dělá, souvisí to s intenzitou požárů či dýchací technikou, nelze to říct univerzálně,“ řekl Vlček.

Doplnil, že dosud byl při hašení lehce zraněn jeden hasič, kterému zřejmě vlétla jiskra do oka. Jinak podle něj bylo nutné ošetřit jen drobná zranění jako například odřeniny.

V noci podle Vlčka nebude možné hasit požár ze vzduchu. „Ta situace je relativně nebezpečná, jak s nabíráním vody, tak se samotným nasazením techniky,“ řekl Vlček. Hasiči se podle něj budou soustředit na požární obranu, aby se požár rozšířil co nejméně. „Ale všechno se odvíjí od povětrnosti a zejména od síly větru,“ dodal Vlček.