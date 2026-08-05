Na dálnici D2 před Brnem hořel kamion, silnici zasypaly sušenky

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  18:04aktualizováno  18:04
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Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...

Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km dálnice D2 ve směru na Brno. (5. srpna 2026) | foto: Facebook: HZS Jihomoravského kraje

Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km...
6 fotografií
Požár kamionu odpoledne krátce uzavřel dálnici D2 před Brnem. Hasiči na 33. kilometru ve směru na Brno likvidovali plameny, které zachvátily návěs plný sušenek. Škoda se odhaduje na 1,5 milionu.

K požáru hasiči vyjížděli krátce po půl dvanácté. Kvůli zásahu museli směr na Brno na několik desítek minut uzavřít, pak se jezdilo jedním pruhem.

Policisté odkláněli dopravu na 41. kilometru u Podivína na souběžnou silnici do Hustopečí, kde se řidiči mohli na dálnici vrátit.

Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km dálnice D2 ve směru na Brno. (5. srpna 2026)
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km dálnice D2 ve směru na Brno. (5. srpna 2026)
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km dálnice D2 ve směru na Brno. (5. srpna 2026)
Krátce před druhou odpoledne hasiči likvidovali požár návěsu kamionu na 33. km dálnice D2 ve směru na Brno. (5. srpna 2026)
6 fotografií

„Plameny jsme dostali brzy po příjezdu pod kontrolu,“ napsali krajští hasiči na svém Facebooku.

Aby plameny mohli dohasit, museli vyklidit nákladový prostor. Převážené sušenky tak skončily na silnici.

Požár byl uhašen krátce před druhou odpoledne. Událost se obešla bez zranění.

Škoda je prozatím odhadnuta na 1,5 milionu korun. Příčinou požáru byl technický problém na kole návěsu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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