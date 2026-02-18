Tragický požár v bohnické léčebně. Jeden člověk zemřel, další se evakuovali

Hořelo vybavení pokoje v budově Národního ústavu pro autismus. Hasiči v ní našli muže, který se otrávil kouřem.
„Resuscitace byla bohužel neúspěšná a byla konstatována smrt,“ sdělil pro iDNES.cz mluvčí záchranářů Karel Kirs. Zdravotníci do areálu vyslali posádku záchranářů, posádku s lékařem, inspektora a evakuační speciál EVA.
Po půl třetí hasiči informovali o uhašení ohniska požáru. „Provádíme odvětrání zakouřených prostor budovy. Před příjezdem jednotek se evakuovalo 16 osob,“ uvedli. „Momentálně jednotky odjíždějí z místa a probíhá tam vyšetřování příčiny požáru a stanovení výše škody,“ dodal mluvčí pražský hasičů Miroslav Řezáč.
Národní ústav pro autismus provozuje podle informací na webu v areálu bohnické léčebny takzvané odlehčovací služby.