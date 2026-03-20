„Velmi závažné, jsem zděšen.“ Politici reagují na zapálení pardubické zbrojovky

„Nové informace o požáru v Pardubicích, který mohl být úmyslně založen v souvislosti s konfliktem v Gaze, považuji za velmi závažné. Hovořil jsem s ministrem vnitra Lubomírem Metnarem a ředitelem BIS, probíhá intenzivní vyšetřování, a pan ministr vše řeší s bezpečnostními složkami,“ napsal premiér na sociální síti X.
„Je to velmi závažné. Ukazuje se, že světové konflikty jsou nám blíž, než si někteří připouštěli,“ řekl pro iDNES.cz předseda ODS a bývalý ministr dopravy Martin Kupka. Případ je podle něj nutné důsledně vyšetřit. Dodal, že vláda má plnou podporu v boji proti terorismu. „Jsme připraveni se okamžitě bavit o posílení bezpečnosti, včetně potřebné podpory pro bezpečnostní služby a armádu,“ dodal.
Podle šéfa STAN a exministra vnitra Víta Rakušana je potřeba počkat na další informace a potvrzení, že se jednalo o teroristický útok. Situaci ale označil za vážnou. „Je dobře, že ministr vnitra svolal krizový štáb a podle mého názoru by měla být svolána i Bezpečnostní rada státu,“ reagoval pro iDNES.cz.
„Předpokládám, že intenzivně pracuje policie i zpravodajské služby, určitě je na místě prověření a zvýšená ostraha dalších podobných objektů a míst,“ dodal Rakušan s tím, že je také důležité informovat veřejnost a obyvatele nejen v blízkosti místa útoku. „Ministr vnitra bohužel zrušil tým pro krizovou komunikaci a vláda také výrazně škrtá rozpočet policie i zpravodajských služeb. Teď se ukazuje, že je to zásadně špatně,“ uvedl.
Na škrty v rozpočtu BIS upozornil také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Je šílené a neuvěřitelně hloupé, že zatímco se podobných útoků děje v Evropě čím dál víc a situace je každým dnem nestabilnější, vláda soustavně snižuje rozpočet tajných služeb. Jakou cenu budeme muset za tenhle váš bezpečnostní hazard zaplatit, než se poučíte?“ napsal na síti X.
Nesmíme ustupovat zlu, zní od politiků
Podporu opozice má vláda i podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného. „Jsem zděšen možným teroristickým pozadím požáru výrobní haly v Pardubicích. Je to další důkaz, jak je důležité neustupovat zlu, výhrůžkám a násilí,“ uvedl.
„Informace ministra vnitra o možné souvislosti požáru v Pardubicích s teroristickým činem musíme brát velmi vážně. Rozhodnutí svolat krizový štáb podporuji – klíčová je teď rychlá a odpovědná reakce státu,“ uvedl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
Za požárem průmyslové haly v Pardubicích stojí podle dostupných informací skupina The Earthquake Faction. Ta uvedla, že jí vadí spolupráce s izraelským výrobcem dronů. Incidentem se nyní zabývá policie.
O požáru objektu v Dělnické ulici dostali hasiči informaci krátce po 04:15. Jednu z hal, která je tvořena z velké části železnou konstrukcí, podle hasičů požár kompletně zničil.
Podle redaktora iDNES.cz krátce po osmé hodině nad areálem létal vrtulník, ale jinak byla situace na místě klidná a z ohořelých budov již žádný dým nestoupal. Do areálu plného zasahujících hasičů policie nikoho nepouští.