Američanku zadrženou v souvislosti s požárem v Pardubicích předají zpět do Česka

„Návrh na rozhodnutí o vazbě ze strany Vrchního státního zastupitelství Praha lze následně předpokládat po provedení vyšetřovacích úkonů po jejím předání,“ uvedl Gobernac. Dnes se podle něj vazební zasedání konat nebude.
Požár zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LPP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Škoda se odhaduje na několik set milionů korun, firma výši zatím neupřesnila.
Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) viní zadržené lidi z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Podle dostupných informací je dosud v kauze zadrženo deset lidí.
Pět z nich poslal pardubický okresní soud do vazební cely, šestá, americká občanka, byla dosud v předběžné vazbě na Slovensku. V Polsku jsou tři zadržení a jeden člověk je zadržený v Bulharsku.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích společně s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony.
Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.