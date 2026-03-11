Vyšetřování požáru na Letné potrvá týdny, někteří evakuovaní se domů hned nevrátí

„Vyšetřování zabere období v řádu týdnů,“ potvrdil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miloslav Řezáč.
Podle něj bylo při zásahu evakuováno celkem 47 lidí. Městská část Praha 7 jim zajistila náhradní ubytování.
„Náhradní bydlení potřebovalo zhruba 30 obyvatel. Pěti z nich městská část zajistila ubytování na dnešní noc. Dnes (ve středu, pozn. red.) se také sejde krizový štáb, který bude řešit případné návrhy dlouhodobého bydlení pro občany, kteří se nebudou moci v blízké době vrátit do svých bytů,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí Prahy 7 Martin Vokuš.
Podrobnější informace například o věkovém složení evakuovaných hasiči neevidují.
Lidé z bytů, které požár přímo nezasáhl, by se podle hasičů měli moci vrátit v brzké době. Jiná situace je u bytů, které oheň poškodil. „Tam musí proběhnout stavební práce,“ doplnil Řezáč.
Požár plynového potrubí trval čtyři hodiny
Požár vypukl v úterý kolem 14. hodiny v ulici Dobrovského na pražské Letné nedaleko budovy ministerstva vnitra. Oheň vznikl po narušení středotlakého plynového potrubí při stavebních pracích.
Plameny následně zasáhly také fasády dvou domů a sahaly až ke střeše. Hasiči vyhlásili nejprve druhý a později třetí stupeň požárního poplachu.
Složky integrovaného záchranného systému evakuovaly sedm budov, které opustilo téměř padesát lidí včetně dětí z mateřské školy. Budovy ministerstva vnitra se evakuace netýkala.
Přímé hašení unikajícího plynu nebylo možné. „Plynové potrubí se podařilo uzavřít, plamenné hoření uhašeno,“ uvedl kolem 18. hodiny mluvčí hasičů. Plyn, který zůstal v potrubí, nechali hasiči ve spolupráci s plynaři kontrolovaně dohořet.
Dodávky plynu byly dočasně přerušeny pro více než tisíc odběratelů. Plynaři museli kvůli uzavření potrubí provést výkopové práce.
Požár se podařilo dostat pod kontrolu po zhruba čtyřech hodinách. Nikdo se při něm nezranil. Hasiči předběžně odhadli škodu na přibližně 20 milionů korun.