V noci hořel pneuservis, v garážích byly i veterány. Škoda je 80 milionů

Hasiči měli požár hlášený dnes zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požár lokalizovali.
V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil, hasiči jsou ale stále na místě. „Předběžně byla škoda odhadnuta na 80 milionů korun, šetření stále probíhá,“ sdělil mluvčí.