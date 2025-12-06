V noci hořel pneuservis, v garážích byly i veterány. Škoda je 80 milionů

  10:10aktualizováno  10:22
Noční požár pneuservisu v pražských Strašnicích způsobil předběžnou škodu 80 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Na místě byly automobilové veterány. Událost se stále šetří, dodal mluvčí.

Hasiči měli požár hlášený dnes zhruba ve 03:00, podle mluvčího byl v plném rozsahu, hořelo na ploše velikosti asi 30 krát 30 metrů. Požár zasáhl také skladovací prostory a administrativní část. Zhruba za hodinu se podařilo zamezit plamennému hoření a krátce před 05:00 hasiči požár lokalizovali.

V noci na místě zasahovaly jednotky ze sedmi hasičských stanic, tři dobrovolné jednotky a hasiči Správy železnic. Po lokalizaci se počet jednotek snížil, hasiči jsou ale stále na místě. „Předběžně byla škoda odhadnuta na 80 milionů korun, šetření stále probíhá,“ sdělil mluvčí.

