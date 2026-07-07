Černý kouř a plameny. Silný požár na Tachovsku zachvátil dvanáct hektarů pole

Velitel zásahu si vzhledem k rozsahu vyžádal vyhlášení třetího ze čtyř stupňů požárního poplachu, řekl v úterý mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Zhruba po 40 minutách se hasičům podařilo požár lokalizovat, takže se dál nešíří.
„Už první informace od oznamovatelů hovořily o velkém požáru se silným černým kouřem. Po příjezdu na místo bylo potvrzeno, že hoří pole na ploše přibližně 300krát 400 metrů,“ uvedl Poncar.
Hasiči zřizují čerpací stanoviště, hledali vhodné příjezdové cesty k požáru a spolupracují s policií na zajištění příjezdové komunikace, která byla silně zakouřená.
K dalšímu požáru pole vyjely odpoledne jednotky také ke Štichovicím na severním Plzeňsku.
V červenci kromě těchto dvou požárů hasiči v Plzeňském kraji hasili do dneška čtyři požáry polního porostu a trávy a čtyři lesní požáry. Loni za stejnou dobu to bylo 12 lesních požárů a devět požárů polí a trávy, vyplývá ze statistik hasičů.
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