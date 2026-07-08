Na více místech Znojemska hořela pole. U Vítonic hasiči vyhlásili třetí stupeň

Hasiči u požáru u Vítonic nejdříve vyhlásili druhý, následně třetí stupeň požárního poplachu. Na místo letěl i vrtulník Blackhawk z Přerova, dronová služba a mobilní operační pracoviště, vrtulník ale hasiči nakonec směřovali k Oblekovicím. U Vítonic zasahovali asi 3,5 hodiny.
„Jeden hasič byl ošetřen záchrannou službou a transportován do nemocnice. Škoda je v šetření. Příčina souvisí s činností kombajnu na poli,“ uvedli hasiči na svém webu.
Už při požáru u Vítonic začalo operační středisko hasičů přesouvat volné síly a prostředky včetně dronové služby a mobilního operačního pracoviště k požáru u Oblekovic. Tento požár zlikvidovali před 20:30. Škodu a příčinu požáru zjišťují.
U Sokolnic hasiči zasahovali u požáru pole asi hodinu. Škoda po požáru je 80 tisíc korun, hasiči zásahem uchránili hodnoty za čtvrt milionu korun. Příčinou tohoto požáru byla buď nedbalost nebo úmysl.
Druhý stupeň požárního poplachu znamená, že se zásahu účastní do deseti hasičských jednotek. Třetí poplachový stupeň pak bývá vyhlašován například v momentě, kdy událost ohrožuje více než 100 lidí, část obce nebo areál podniku, vlaky nebo několik chovů hospodářských zvířat. Vyhlašuje se také tehdy, když se k záchranným a likvidačním pracím využívají síly a prostředky z jiných krajů. Na jihu Moravy panují řadu dní vysoké teploty, je sucho.