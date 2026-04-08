Požár střechy radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech omezil provoz úřadu

„V ulici Boloňská zasahují u požáru střechy budovy v rekonstrukci hasiči ze Strašnic, Chodova a Petřin společně s jednotkou Správy železnic a Horní Měcholupy. Plamenné hoření bylo uhašeno dvěma proudy. Dále probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání části konstrukce,“ napsali hasiči.
Po uhašení požáru ještě objevili skrytá ohniska, na místo proto povolali další posilové jednotky. „Požár se rozšířil do mezistřešního prostoru. Odstraňujeme části střechy, zavádíme sondy a vyhledáváme další skrytá ohniska,“ dodali.
Před 08:00 uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Na místě zůstaly dvě jednotky, které budou dohlížet na požářiště.
Radnice na Facebooku upozornila občany na to, že z bezpečnostních důvodů je ve středu provoz městského úřadu omezen, během dne bude informace aktualizovat.
Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působnosti pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 tisíc lidí.
