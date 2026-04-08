Požár střechy radnice Prahy 15 v Horních Měcholupech omezil provoz úřadu

  7:32aktualizováno  8:05
Několik jednotek hasičů od časného rána zasahovalo u požáru střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech na jihovýchodě hlavního města. Před 08:00 hasiči na síti X uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Budova v Boloňské ulici se v současné době zatepluje, rekonstrukce zahrnovala podle webu radnice i instalaci fotovoltaických panelů. Provoz úřadu bude ve středu kvůli zásahu hasičů omezen.
Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech. (8. dubna 2026) | foto: X/Hasiči Praha

„V ulici Boloňská zasahují u požáru střechy budovy v rekonstrukci hasiči ze Strašnic, Chodova a Petřin společně s jednotkou Správy železnic a Horní Měcholupy. Plamenné hoření bylo uhašeno dvěma proudy. Dále probíhá vyhledávání skrytých ohnisek a rozebírání části konstrukce,“ napsali hasiči.

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních Měcholupech. (8. dubna 2026)

Po uhašení požáru ještě objevili skrytá ohniska, na místo proto povolali další posilové jednotky. „Požár se rozšířil do mezistřešního prostoru. Odstraňujeme části střechy, zavádíme sondy a vyhledáváme další skrytá ohniska,“ dodali.

Před 08:00 uvedli, že se jim požár podařilo uhasit. Na místě zůstaly dvě jednotky, které budou dohlížet na požářiště.

Radnice na Facebooku upozornila občany na to, že z bezpečnostních důvodů je ve středu provoz městského úřadu omezen, během dne bude informace aktualizovat.

Praha 15 se rozkládá na jihovýchodě Prahy a zahrnuje katastrální území Horních Měcholup a Hostivaře. Je také obcí s rozšířenou působnosti pro Dolní Měcholupy, Dubeč, Petrovice a Štěrboholy. V městské části žije zhruba 35 tisíc lidí.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

