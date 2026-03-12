Po požáru je dům v Holešovicích neobyvatelný. Lidé půjdou do náhradních bytů

Osm obyvatel domu v pražských Holešovicích, který v úterý vážně poškodil několikahodinový požár unikajícího plynu, by mělo získat od radnice náhradní ubytování. Objekt je nyní neobyvatelný a zůstává odpojen od energií. Zároveň jsou v něm poškozené rozvody, uvedl mluvčí radnice Prahy 7 Martin Vokuš.
Hasiči odstraňují následky úniku a zažehnutí plynu na Dobrovského ulici v Praze poblíž budovy ministerstva vnitra. (11. března 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Požár vypukl v Dobrovského ulici v úterý zhruba ve 14:00 hodin. Hořel plyn unikající z potrubí, plameny uhasly zhruba po čtyřech hodinách. Oheň poničil budovu v sousedství, škodu vyšetřovatelé předběžně odhadli na 20 milionů korun.

Zasažený dům podle Vokuše prohlédl statik, opustili ho už i policisté a hasiči a byl předán vlastníkům. Různých následků požáru je v domě celá řada.

Složky IZS z budovy evakuovali 14 obyvatel, pět z nich radnice ubytovala dočasně v hotelu. O dlouhodobější náhradní ubytování v bytech městské části projevilo zájem osm lidí - pět domácností.

„Jsme s nimi v kontaktu, řešíme přípravu bytů. Musíme je nějak připravit a vybavit. Hotel nabídl, že lidé mohou ještě nějakou dobu zůstat tam,“ řekl Vokuš.

Doplnil, že náhradní byty, které radnice lidem poskytne, byly nedávno rekonstruovány a úřad je plánoval pronajmout. Městská část také připravuje náhradní prostory dětské skupině Malý velký strom a ordinacím psychoterapeutů, které v domě rovněž sídlily.

10. března 2026

Městská část ve středu zveřejnila na svém webu informace o tom, jak mají lidé ze zasaženého domu i okolí postupovat. Jsou tam uvedené kontakty, kam se mohou obrátit například kvůli vyřízení dávky mimořádné okamžité pomoci, při potížích s plynovými spotřebiči, pokud potřebují zapůjčit vysoušeče nebo zajistit náhradní ubytování.

11. března 2026
