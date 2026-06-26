Na pražském Žižkově hořel byt. Hasiči evakuovali 45 lidí

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  6:51aktualizováno  6:51
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Požár v Biskupcově ulici (26. června 2026) | foto: X - HZS - Praha

Na pražském Žižkově dnes brzy ráno vyhořel byt v Biskupcově ulici. Hasiči z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili. Čtyři osoby byly předány do péče zdravotnické záchranné služby. Informovali o tom pražští hasiči na síti X.

Hasiči vyjeli k požáru bytu v plném rozsahu krátce po třetí hodině ranní. Vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř a oheň zlikvidovali jedním vodním proudem. Po uhašení objekt odvětrali a pro evakuované lidi přistavili hasičský autobus.

„V 04:36 došlo k lokalizaci požáru, ke snížení na první stupeň požárního poplachu a začala probíhat redukce jednotek na místě,“ doplnili.

Z domu evakuovali 45 lidí, dalších 15 zachránili a čtyři osoby předali do péče ZZS.

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