Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

Požár průmyslové haly u železniční trati byl hasičům nahlášen ve čtvrtek kolem 16:30. Hořet začala střecha výrobní haly, při příjezdu hasičů už šlehaly plameny střechou ven.
K ohni se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.
9. dubna 2026
Pod kontrolu dostali hasiči požár ve čtvrtek večer, lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 20:00. Poté začali dohašovat skrytá ohniska. Před půlnocí se jednotky začaly stahovat na základny.
„Zásah ještě neskončil,“ řekla dnes po 7:00 mluvčí zastupující Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.
Při požáru nebyl nikdo zraněn. Zhruba dvě desítky zaměstnanců se z haly evakuovaly ještě před příjezdem hasičů. Podle zastupující mluvčí hasičů patří požár k největším v Libereckém kraji za posledních několik let.
Příčina vzniku požáru je v šetření, řekla v pátek Masná.
