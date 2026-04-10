Hasiči dohašují vyhořelý areál na Semilsku. Vyšetřovatelé budou zjišťovat příčinu

  8:17aktualizováno  8:17
Hasiči pokračují v dohašování požáru, který ve čtvrtek večer zničil průmyslový areál v Horkách u Staré Paky na Semilsku. Jde o jeden z největších požárů za posledních několik let v Libereckém kraji, škody hasiči předběžně odhadli na 300 milionů. Dopoledne mají přijet vyšetřovatelé.
Požár v obci Horka u Staré Paky na Semilsku. (9. dubna 2026) | foto: Sbor dobrovolných hasičů Pecka

Požár průmyslové haly u železniční trati byl hasičům nahlášen ve čtvrtek kolem 16:30. Hořet začala střecha výrobní haly, při příjezdu hasičů už šlehaly plameny střechou ven.

K ohni se sjely dvě desítky profesionálních i dobrovolných jednotek z Libereckého a sousedního Královéhradeckého kraje.

Pod kontrolu dostali hasiči požár ve čtvrtek večer, lokalizaci vyhlásil velitel zásahu ve 20:00. Poté začali dohašovat skrytá ohniska. Před půlnocí se jednotky začaly stahovat na základny.

„Zásah ještě neskončil,“ řekla dnes po 7:00 mluvčí zastupující Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Eva Masná.

Při požáru nebyl nikdo zraněn. Zhruba dvě desítky zaměstnanců se z haly evakuovaly ještě před příjezdem hasičů. Podle zastupující mluvčí hasičů patří požár k největším v Libereckém kraji za posledních několik let.

Příčina vzniku požáru je v šetření, řekla v pátek Masná.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

